Brasil se despide de la Copa del Mundo, ¡las lágrimas de Neymar generan debate!

La selección de Brasil se enfrentó a Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo. El encuentro terminó con un marcador de 1-2 a favor de Noruega, poniendo fin a la participación de Brasil en el torneo.

Tras el partido, Neymar no pudo ocultar sus emociones. No logró contener las lágrimas en el campo. Las imágenes que muestran este momento del jugador se difundieron rápidamente en las redes sociales.

Los usuarios reaccionaron de diversas formas ante las lágrimas de Neymar. Algunos escribieron sobre su compromiso con la selección y lo afectado que estaba por la derrota, mientras que otros criticaron el desempeño de Brasil.

Noruega, por su parte, logró una victoria histórica y avanzó a la siguiente ronda. Para Brasil, este partido fue el último en la Copa del Mundo.