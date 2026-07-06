Máximos goleadores del Mundial 2026: tres estrellas lideran la tabla

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Máximos goleadores del Mundial 2026: tres estrellas lideran la tabla

Ha finalizado una nueva jornada de la Copa Mundial 2026. Tras los octavos de final, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland lideran la carrera por la Bota de Oro con los mismos números.

Las tres superestrellas han marcado siete goles cada una. La lucha por el trofeo se intensifica en las fases decisivas de los playoffs.

Siete goles para los tres delanteros

El líder argentino Lionel Messi, el capitán francés Kylian Mbappé y el delantero noruego Erling Haaland han perforado la portería rival siete veces en este Mundial.

Sin embargo, Mbappé ha disputado un partido más que Messi y Haaland. Por ello, el promedio goleador de los delanteros argentino y noruego es ligeramente superior.

Lo más importante es que los equipos de los tres jugadores siguen en la competición. Por tanto, la cifra de siete goles aún no es definitiva.

Harry Kane se acerca a los líderes

El capitán de la selección inglesa, Harry Kane, ocupa el siguiente puesto en la carrera por los goleadores con seis tantos.

El equipo de Kane también ha llegado a cuartos de final. Por ello, el delantero del Bayern Múnich tiene la oportunidad de marcar en los próximos partidos para alcanzar o superar a los líderes.

Jugadores con cuatro goles

La lista de goleadores continúa con los jugadores que han marcado cuatro tantos:

  • Vinícius Júnior — Brasil;

  • Ismaïla Sarr — Senegal;

  • Mikel Oyarzabal — España;

  • Ousmane Dembélé — Francia.

Como Brasil ha quedado fuera del Mundial, Vinícius no podrá mejorar su registro. El resto de los jugadores sigue compitiendo en los playoffs.

Ronaldo suma tres goles

El líder de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, ha logrado marcar tres goles hasta el momento.

Se dice que para el delantero de 41 años, este es su último Mundial. Por ello, cada partido siguiente tiene una importancia especial tanto para Portugal como para sus récords personales.

Principales candidatos a la Bota de Oro

La parte alta de la tabla de goleadores actual es la siguiente:

Jugador

Selección

Goles

Lionel Messi

Argentina

7

Kylian Mbappé

Francia

7

Erling Haaland

Noruega

7

Harry Kane

Inglaterra

6

Vinícius Júnior

Brasil

4

Ismaïla Sarr

Senegal

4

Mikel Oyarzabal

España

4

Ousmane Dembélé

Francia

4

Cristiano Ronaldo

Portugal

3

El Mundial finaliza el 19 de julio

La Copa Mundial 2026 se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. El torneo comenzó el 11 de junio y la final se disputará el 19 de julio.

Argentina participa como vigente campeona del mundo. Ahora, los aficionados esperan no solo el título, sino también la batalla por la Bota de Oro entre Messi, Mbappé y Haaland.

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Shuhrat Razzakov
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