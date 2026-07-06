Carlo Ancelotti dirigirá a Brasil hasta 2030

La Confederación Brasileña de Fútbol ha dejado clara su postura sobre el futuro de Carlo Ancelotti. A pesar del fracaso en el Mundial 2026, el técnico italiano seguirá como seleccionador nacional.

El director ejecutivo de la confederación, Rodrigo Caetano, afirmó que el proyecto con Ancelotti está planificado hasta la Copa del Mundo de 2030.

«Ancelotti trabajará durante todo el ciclo»

Brasil quedó fuera del torneo prematuramente tras perder 1-2 ante Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo.

A pesar de ello, la federación no planea realizar cambios drásticos en el cuerpo técnico.

«Para nosotros, el objetivo principal es completar todo el ciclo con el entrenador con tranquilidad. Él continuará su trabajo hasta la Copa del Mundo de 2030», declaró Caetano.

Destacó que Brasil ahora debe prepararse para el próximo mundial paso a paso, sin prisas.

Reina un ambiente difícil en el equipo

Caetano no ocultó que la eliminación del Mundial fue un duro golpe para los jugadores, el personal y el cuerpo técnico.

«Todos están muy dolidos y decepcionados. Tanto los jugadores como el personal y el cuerpo técnico están asimilando este resultado con dificultad», dijo.

La selección brasileña llegó al torneo como una de las grandes favoritas al título, pero fue eliminada en octavos de final.

No se debe desvalorizar el trabajo de 38 días

A pesar de la derrota, el representante de la federación elogió el esfuerzo y la actitud profesional del equipo durante el torneo.

«El tiempo que pasamos juntos, especialmente este periodo de 38 días, no puede ser menospreciado. Durante este tiempo vimos lo dedicados y profesionales que fueron los jugadores», señaló Caetano.

En su opinión, el equipo mejoró su juego a lo largo de la competición y mostró un fútbol digno en el partido contra Noruega.

«Nuestro objetivo era llegar a la final»

Caetano subrayó que Brasil tenía suficientes oportunidades para alcanzar los cuartos de final.

«La eliminación es difícil de aceptar porque teníamos todas las posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Nuestro objetivo principal era llegar a la final», afirmó.

Ahora comienza una nueva etapa para la selección brasileña. Ancelotti permanece en su cargo y la federación le da la oportunidad de reconstruir y fortalecer al equipo hasta el Mundial de 2030.