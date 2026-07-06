El Día de la Independencia termina con tiroteos en varios estados de EE. UU.

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El Día de la Independencia termina con tiroteos en varios estados de EE. UU.

Se produjeron tiroteos en varias ciudades de Estados Unidos durante las celebraciones del Día de la Independencia. Según informes preliminares, al menos seis personas murieron y decenas resultaron heridas, informa NBC News.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en Coney Island, en el distrito de Brooklyn, Nueva York. Un hombre armado con una máscara negra abrió fuego contra personas que participaban en una barbacoa familiar. Como resultado, ocho personas, incluidos cuatro niños, resultaron heridas.

También se registraron ataques armados en Indiana, California, Misuri y Ohio durante los eventos del Día de la Independencia. En algunos casos, las víctimas eran menores de edad.

Un tiroteo en el centro de Pensacola, Florida, provocó la muerte de un joven de 19 años. Otras seis personas resultaron heridas en el incidente.

En Indiana, una mujer y un niño de 10 años murieron en distintos tiroteos. Ocho adultos fueron trasladados al hospital.

En Misuri, un joven de 17 años falleció. Otros dos adolescentes de 16 años que recibieron disparos fueron hospitalizados.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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