La triste verdad detrás de la foto de un prisionero palestino torturado

Una foto que muestra a un hombre de Gaza detenido por el ejército israelí, con las manos, los ojos y el cuerpo atados, y sujeto boca abajo a una cama con un palo de madera, se ha vuelto viral en las redes sociales. Tras el revuelo causado por la imagen, las autoridades israelíes anunciaron la apertura de una investigación interna. Así lo informó Al Jazeera .

En la imagen difundida, el hombre de Gaza aparece desnudo y atado boca abajo a una cama. La parte israelí, al confirmar la autenticidad de la foto, declaró que tal situación no se corresponde en absoluto con los valores y normas de servicio del ejército del país. Al mismo tiempo, las autoridades no han revelado la identidad de la persona ni el lugar donde se encuentra retenida.

Se ha sabido que la foto fue publicada en la red social Instagram con un texto en hebreo que decía: «Buenos días» . Posteriormente, la cuenta del autor de la publicación fue eliminada. El ejército israelí informó que se está llevando a cabo una investigación y que, si se identifica a los responsables, podrían enfrentar cargos legales.

Abu Nassar, al ver la foto, afirmó que el hombre es su hijo, Usama. Según él, reconoció a su hijo por las marcas en su cuerpo.

«Conozco cada marca en su cuerpo. Mi hijo tenía hinchazón y cicatrices en la pierna. Vi las mismas marcas en la pierna izquierda del hombre de la foto», dijo.

Según sus familiares, Usama fue detenido cerca de la «Línea amarilla» en marzo de este año, durante la tregua entre Israel y Hamás. Fue capturado el 19 de marzo junto a su hijo de un año y medio. El pequeño fue liberado ese mismo día, pero sus parientes afirmaron que tenía marcas de heridas que parecían quemaduras de cigarrillo en las piernas.

El ejército israelí rechazó las acusaciones de violencia contra el bebé. Según el ejército, las marcas en las piernas del niño aparecieron a causa de los disparos de advertencia realizados por los soldados para evitar que Usama se acercara a la «Línea amarilla». La investigación sobre este incidente continúa.