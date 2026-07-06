El comercio de fresas termina en disputa: conflicto en un mercado de Osh

Un conflicto estalló entre comerciantes y un agricultor en un mercado ubicado en la calle Rayimbekov en Osh, Kirguistán. Los videos del incidente se difundieron rápidamente en las redes sociales, provocando intensos debates entre los usuarios.

Según testigos, el desacuerdo comenzó entre un agricultor que vendía fresas y los comerciantes locales. La escalada del conflicto resultó en que las fresas del agricultor fueran aplastadas y su ropa rasgada.

El caso ha sido registrado por el departamento de policía de Aq-Buura. Las fuerzas del orden han identificado a los participantes del incidente y los han trasladado a la unidad de investigación.

Actualmente se han ordenado las pericias necesarias y continúa la investigación preliminar sobre todas las circunstancias del suceso.