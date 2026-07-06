Un misterio de 5 000 años: ¿Cómo llegaron allí las piedras de Stonehenge?

De la Universidad de Exeter , la investigadora Dra. Susan Greaney ha propuesto una nueva teoría científica sobre cómo fueron transportadas las enormes piedras utilizadas en la construcción de Stonehenge. Así lo informó la publicación The Independent .

El estudio English Heritage se llevó a cabo en colaboración con la organización. Los científicos señalan que Stonehenge, erigido hace unos 5 000 años, se construyó originalmente con piedras azules traídas de Gales. Siglos después, fueron reemplazadas por pesadas piedras sarsen.

Resulta que cada una de estas piedras, que pesan cerca de 25 toneladas , fueron traídas desde la zona de Marlborough Downs, situada a unos 24 kilómetros del monumento. Al analizar fotografías históricas tomadas en Indonesia hace aproximadamente un siglo, los científicos concluyeron que los megalitos pudieron ser transportados mediante vías especiales de madera, una especie de rieles.

Según la Dra. Susan Greaney, antes predominaba la idea de que las enormes piedras se movían mediante trineos con ruedas. Sin embargo, nuevas pruebas cuestionan esta teoría. Ella cree que es muy probable que los constructores de Stonehenge utilizaran rieles de madera, especialmente en terrenos pantanosos y difíciles.

Los investigadores estiman que los pueblos del Neolítico poseían las habilidades necesarias en carpintería para construir tales estructuras. Se estima que la longitud de estas vías era de aproximadamente 4,8 kilómetros .

Los expertos también destacan que muchos hombres y mujeres participaron en el traslado de las piedras. Esta idea se ve confirmada por los rastros de un gran banquete encontrados en la zona de Durrington Walls, donde vivían los constructores. Hoy en día, Stonehenge, bajo la gestión de English Heritage , es uno de los monumentos históricos más famosos del mundo, visitado cada año por más de un millón de turistas .