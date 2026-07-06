Astrónomos reexaminan la supertierra GJ 3378b situada cerca de la Tierra

Astrónomos que operan con el telescopio Hobby-Eberly en EE. UU. han revisado los parámetros del exoplaneta GJ 3378b, situado a una distancia relativamente cercana a la Tierra. Los nuevos datos obtenidos sugieren que este cuerpo celeste podría ser más similar a la Tierra de lo que se pensaba anteriormente. Este descubrimiento es un paso importante en la búsqueda de mundos donde pueda existir vida en el universo. Esto es lo que informa Ixbt.com informa al respecto.

El objeto GJ 3378b se encuentra a unos 25 años luz de la Tierra, en dirección a la constelación de la Jirafa. Orbita alrededor de una enana roja, el tipo de estrella más común en la Vía Láctea. Según los datos actualizados, se determinó que la masa del planeta es aproximadamente 2,3 veces la de la Tierra, y no 5 veces como se calculó anteriormente.

Un mundo rocoso y una órbita actualizada

Esta determinación de la masa es científicamente muy importante. Debido a que tiene 2,3 masas terrestres, es muy probable que GJ 3378b sea un planeta con una superficie sólida y rocosa, en lugar de un "mini-Neptuno" con una densa capa de gas. Los científicos también precisaron su periodo orbital: el planeta completa una vuelta alrededor de su sol en 21 días en lugar de 25.

En este estudio se utilizó el instrumento Habitable-zone Planet Finder. Este dispositivo funciona mediante el método de velocidad radial: cuando el planeta atrae ligeramente a la estrella con su gravedad, se producen pequeñas oscilaciones en el espectro de la estrella. A través de estos microdesplazamientos, es posible calcular la masa y la órbita del planeta con alta precisión.

Las enanas rojas constituyen aproximadamente el 70 por ciento de las estrellas de nuestra galaxia. Son frías y tenues, y emiten la mayor parte de su energía en el rango infrarrojo. Por ello, estudiar los planetas en tales sistemas es crucial para comprender cuán comunes son los mundos habitables en el universo.

Un objetivo prioritario para futuras investigaciones

Según ixbt.com, en la verificación de los datos también se utilizaron resultados de las misiones espaciales TESS y Gaia, así como de otras estaciones de observación terrestres. Sin embargo, la vida alrededor de las enanas rojas puede enfrentar condiciones complejas: debido a que los planetas están muy cerca de la estrella, existe el riesgo de radiación intensa y pérdida atmosférica.

Por ahora, GJ 3378b sigue siendo un candidato a planeta donde podría existir vida. Sin embargo, sus características precisadas lo convierten en un objetivo prioritario para los telescopios de próxima generación, incluyendo dispositivos como el James Webb. En el futuro, los científicos planean analizar directamente la atmósfera de este planeta en busca de biomarcadores, señales de vida.