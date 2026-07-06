Considerado uno de los proyectos prometedores de la industria aeronáutica rusa, destinado a la aviación ligera, Baikal se espera que el proceso de certificación de la aeronave finalice en el tercer trimestre de 2027. Así lo anunció Dmitri Yadrov, jefe de Rosaviatsia, en la feria internacional Innoprom que se celebra en Ekaterimburgo. El establecimiento de este plazo se explica por la necesidad de garantizar plenamente la seguridad de los vuelos regionales y el nivel de preparación técnica. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, el avión se encuentra actualmente en las etapas finales de certificación. El aspecto más importante del proyecto es que, para 2027, no solo la aeronave, sino también el motor local UZGA, diseñado específicamente para ella, estarán completamente probados y contarán con los permisos oficiales. Esto será un paso importante en la estrategia de sustitución de importaciones de la aviación rusa.

Abandonar las viejas tecnologías por nuevas oportunidades

9 plazasel avión está destinado a reemplazar al An-2, moral y físicamente obsoleto, conocido popularmente como «Kukuruznik». Según los expertos, el nuevo modelo tiene como objetivo resolver el problema de la «última milla» en las regiones. Es decir, se convertirá en el principal medio de transporte que conecte las grandes ciudades con las zonas remotas. Para países con vastos territorios y zonas montañosas como Uzbekistán, la experiencia en el desarrollo de este tipo de aviación ligera despierta un interés natural.

Dmitri Yadrov destacó que la demanda de este avión en el mercado aeronáutico ya se ha consolidado. Hasta la fecha, se han recibido solicitudes de diversas aerolíneas para la entrega de 69 aviones Baikal para el año 2035. Este indicador refuerza la confianza en la viabilidad comercial del proyecto.

Proyectos futuros a gran escala

El programa de desarrollo de la aviación ligera no se limita al. Según el plan, la siguiente etapa contempla la certificación del avión «Osvey», un proyecto conjunto ruso-bielorruso de 19 plazas. Se espera que las pruebas y la documentación oficial de este modelo más grande finalicen a finales de 2029.

El proyecto «Osvey» también tiene una gran demanda: las aerolíneas han expresado su deseo de comprar 59 de estas máquinas para 2035. De este modo, se espera que en la próxima década la flota de vuelos regionales se renueve radicalmente. Esto permitirá aumentar la seguridad del transporte de pasajeros y reducir los costes logísticos.

En conclusión, cabe señalar que la entrada en servicio del avión Baikal es un paso importante hacia la independencia tecnológica de la industria aeronáutica rusa. La producción local de todas las piezas, desde el motor hasta el fuselaje, servirá para garantizar la estabilidad en el contexto de las sanciones externas.