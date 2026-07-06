Lionel Messi en familia: el capitán argentino descansa antes de los partidos decisivos del Mundial 2026

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, se tomó unas breves vacaciones en medio de la intensidad del Mundial 2026. El legendario jugador, que busca un nuevo título con los campeones del mundo, se reunió con su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos en Miami para recargar energías. Así lo informa Goal.com informa .

Esta pausa, que llega antes de la fase de eliminación directa, se produjo tras el difícil partido de Argentina contra Cabo Verde. Los dirigidos por Lionel Scaloni, que ganaron 3-2 en la prórroga, ya habían asegurado su pase a los octavos de final. Según Goal.com, esta importante victoria permitió al equipo descansar y pasar tiempo con sus familias.

Antonela Roccuzzo compartió en su cuenta de Instagram fotos junto a su esposo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro. En la publicación, que cuenta con más de 41 millones de seguidores, se aprecian momentos íntimos del ocho veces ganador del Balón de Oro fuera de las canchas. El mensaje «Te amamos, estamos juntos de nuevo» fue recibido con cariño por los fans y acumuló millones de 'likes'.

Un paso más hacia los récords

Aunque Lionel Messi está disfrutando de tiempo en familia, sus números en el campo siguen siendo asombrosos. El delantero de 39 años está demostrando un gran estado de forma en este torneo que se disputa en tierras norteamericanas. Ha logrado marcar en todos los partidos disputados hasta la fecha.

Actualmente, Messi suma 7 goles, igualando ya su registro total del Mundial de Qatar 2022. El tanto marcado contra Cabo Verde elevó su cuenta personal a 20 goles en la historia de los Mundiales. Con este resultado, consolida aún más su estatus como máximo goleador histórico del torneo.

Para Lionel Messi, el apoyo de su familia es fundamental antes de la etapa más decisiva del torneo: la fase de «ganar o irse a casa». La estrella del Inter Miami, con su experiencia y talento, busca llevar a Argentina a la cima del mundo por segunda vez consecutiva. Los aficionados al fútbol siguen este proceso histórico con gran interés, ya que cada movimiento de Messi escribe una nueva página en el mundo del fútbol.