¿Erling Haaland fichará por el Real Madrid?: El padre del jugador y los insiders dan la respuesta definitiva

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¿Erling Haaland fichará por el Real Madrid?: El padre del jugador y los insiders dan la respuesta definitiva

El futuro de Erling Haaland, una de las estrellas más brillantes de la Premier League y del fútbol mundial, vuelve a estar en el centro de atención de la prensa deportiva. Los rumores sobre un posible traspaso del delantero del Manchester City al Real Madrid han cobrado nueva fuerza tras las recientes declaraciones de su padre, Alf-Inge Haaland. En este contexto, el reconocido experto en fichajes, Fabrizio Romano, ha aclarado la situación. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista concedida a DAZN, Alf-Inge Haaland habló sobre la posibilidad de que su hijo se traslade a la capital española. Según él, aunque Erling está feliz actualmente en el Manchester City, es difícil rechazar el desafío de uno de los clubes más prestigiosos del mundo, el "club blanco". "¿Fichar por el Real Madrid? Tiene un contrato de larga duración con el Manchester City y se siente muy bien aquí. Sin embargo, en el mundo del fútbol todo puede pasar. Todos los jugadores quieren jugar en Madrid", subrayó el padre del futbolista.

Periodo de fichajes y la reacción de Fabrizio Romano

Muchos aficionados esperaban que Erling Haaland jugara bajo las órdenes de José Mourinho, quien llegó al banquillo del Real Madrid en los últimos meses. Sin embargo, Fabrizio Romano fue tajante en su canal de YouTube al afirmar que este traspaso no ocurrirá este verano. Según Goal.com, el periodista italiano cuenta con información precisa sobre los planes del jugador.

"Les digo que Haaland no se irá al Real Madrid este verano. Pero en el futuro, podría suceder. No es descartable que Erling considere esta opción en 2026 o más adelante. Sigue siendo una posibilidad en su mente para el futuro, pero no ahora", declaró Romano.

Actualmente, Erling Haaland sigue siendo uno de los pilares fundamentales del proyecto del Manchester City. El nuevo entrenador Enzo Maresca, quien tomó las riendas del equipo tras la salida de Pep Guardiola, también ha mostrado un gran interés en trabajar con el delantero noruego. La relación entre el club y el jugador se mantiene en términos positivos, lo que pospone el asunto del traspaso al menos por varias temporadas.

Con un contrato de larga duración con el Manchester City hasta 2034, Haaland tiene la intención de seguir batiendo récords en la liga inglesa. Por su parte, el Real Madrid tendrá que buscar otras alternativas para reforzar su línea de ataque. Por ahora, el mundo del fútbol tendrá que esperar para ver si este gran traspaso se concreta algún día.

Erling HaalandReal MadridManchester CityFabrizio RomanoFichajes de Fútbol
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