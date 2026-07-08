Salah sobre Messi: «Él puede decidir el partido por sí solo»

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Salah sobre Messi: «Él puede decidir el partido por sí solo»

En los octavos de final de la Copa Mundial 2026, Argentina venció a Egipto por 3-2. Tras el encuentro, el líder egipcio Mohamed Salah compartió su opinión sobre Lionel Messi.

Aunque Egipto lideraba 2-0, no pudo mantener la ventaja. Messi, a pesar de fallar un penalti, cambió el destino del partido con un gol y una asistencia.

Egipto estuvo muy cerca de la hazaña

El partido comenzó muy bien para Egipto. El representante africano logró una ventaja de dos goles contra Argentina, pareciendo dar un gran paso hacia los cuartos de final.

Sin embargo, el vigente campeón aumentó la presión en los últimos minutos y se llevó la victoria por 3-2.

Messi falló un penalti, pero cambió el partido

Lionel Messi no pudo aprovechar un penalti al inicio del juego, pero luego tuvo un gran impacto en el desarrollo del encuentro.

El capitán argentino dio una asistencia y marcó un gol, siendo uno de los protagonistas de la remontada de su equipo.

Salah reconoce a Messi

Mohamed Salah reconoció abiertamente el nivel de Messi después del partido.

«Hicimos todo lo que pudimos, pero hay un tipo llamado Messi, que puede cambiar el rumbo del partido en cualquier momento y ganarlo solo. Messi está en un nivel muy superior al resto de los jugadores, tengo que admitirlo», citó La Derecha Diario a Salah.

Suiza espera a Argentina en cuartos de final

Egipto quedó fuera del torneo tras la derrota. Argentina, por su parte, avanzó a los cuartos de final.

En la siguiente fase, los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentarán a Suiza. Messi sigue siendo la gran esperanza de Argentina en el Mundial 2026.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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