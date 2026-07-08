Lionel Messi no ocultó sus emociones tras la dramática victoria contra Egipto

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, habló abiertamente sobre su estado emocional tras el dramático partido contra Egipto (3-2) que dio el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo. En el encuentro disputado en Atlanta, los argentinos lograron una remontada heroica tras ir perdiendo 0-2. Sin embargo, a pesar del éxito del equipo, la leyenda del fútbol confesó sentirse muy afectado por su actuación, especialmente por el penalti fallado. Así lo informa Goal.com informa el medio.

Tras el pitido final, Lionel Messi no pudo contener las lágrimas en el campo. Según Goal.com, el jugador se sintió muy mal debido a su disparo fallido. «Me dio mucha rabia fallar el penalti, me dejó muy tocado. Si hubiera marcado en esa jugada, el partido habría sido totalmente distinto. Estábamos jugando bien, creando muchas ocasiones, pero el portero rival hizo paradas increíbles», destacó Messi.

Un antirecord histórico y el registro de Maradona

El portero de la selección de Egipto, Mostafa Shobeir, logró detener el lanzamiento desde los 11 metros de Messi. Fue el segundo penalti fallado por Lionel en el torneo actual (ya había fallado contra Austria). De esta manera, Messi se convirtió en el primer jugador en la historia de los Mundiales en fallar dos penaltis en un mismo torneo (excluyendo tandas de penaltis). Un resultado inesperado y amargo para una estrella de su experiencia.

Aun así, Lionel Messi demostró su verdadera calidad en el juego abierto. No solo anotó el gol del empate, sino que mostró un liderazgo absoluto en el campo. Según las estadísticas, igualó el registro que Diego Maradona logró en el Mundial de 1986 contra Bélgica: marcar un gol, realizar más de 5 regates exitosos y crear más de 5 ocasiones de peligro en un mismo partido.

La capacidad de Argentina para remontar un 0-2 demuestra el carácter del equipo. Mientras que los goles de Cristian Romero y Lionel Messi equilibraron la balanza, Enzo Fernández anotó el gol de la victoria en el tiempo añadido. Messi, de 39 años, elevó su cuenta a 8 goles en el campeonato de 2026, demostrando una vez más lo vital que es para el equipo de Lionel Scaloni.

«Esta victoria es una muestra más de orgullo, carácter y ganas. Estoy orgulloso de este equipo. No es fácil remontar un 0-2, pero este grupo nunca se rinde y lucha hasta el final. Estamos felices de estar en cuartos de final», añadió el capitán argentino. Ahora, la Albiceleste se prepara para los próximos desafíos en su camino por defender el título.