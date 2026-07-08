Rusia lanzó un ataque nocturno con misiles y drones contra Ucrania

·2·Mundo
Rusia lanzó un ataque nocturno con misiles y drones contra Ucrania

Foto: Danylo Antoniuk/AP Photo/picture alliance

En la noche del 8 de julio, las tropas rusas llevaron a cabo un nuevo ataque combinado con misiles y drones kamikazes contra el territorio ucraniano.

Se registraron explosiones, incendios y daños en Kiev y Járkov. Según las autoridades locales, varias personas resultaron heridas.

Explosiones e incendios en Kiev

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que al menos dos personas resultaron heridas en la capital tras el ataque. Una de ellas fue hospitalizada.

Previamente, Klitschko informó que se produjo un incendio en almacenes tras un ataque con misiles en el distrito de Desnianskyi. En el distrito de Sviatoshyn, se incendió un edificio no residencial.

Debido a esto, se declaró una alerta aérea en todo Kiev.

Se observaron movimientos de drones alrededor de la capital

El jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, Timur Tkachenko, comunicó que drones de ataque enemigos sobrevolaban los alrededores de la capital.

Según él, la amenaza aérea para la ciudad persiste.

La Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania también informó que Rusia lanzó varios misiles balísticos hacia Kiev desde el norte.

Casas y vehículos dañados en Járkov

La ciudad de Járkov también fue afectada por los ataques nocturnos. El alcalde, Igor Terekhov, informó sobre daños significativos.

Según los primeros datos, dos personas también resultaron heridas en Járkov.

En la ciudad:

  • más de 20 casas privadas;

  • ventanas de un lugar de culto;

  • redes de alumbrado público;

  • cinco vehículos resultaron dañados.

Anteriormente se informó que un misil impactó en el distrito de Nemyshlianskyi en Járkov.

Los ataques duraron varias horas

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, los ataques aéreos nocturnos rusos contra Kiev, Járkov y las regiones centrales y orientales del país duraron varias horas.

Debido a la alerta aérea en Ucrania, se recomienda a la población seguir las medidas de precaución.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un joven de 21 años renuncia a su sueño de tener casa propia para llevar a su abuelo a la Copa del MundoUn joven de 21 años renuncia a su sueño de tener casa propia para llevar a su abuelo a la Copa del MundoHoy, 05:02Una niña de dos años muere tras ser dejada en un coche a 38 gradosUna niña de dos años muere tras ser dejada en un coche a 38 gradosHoy, 01:44Tragedia en el campo: un futbolista muere tras ser alcanzado por un rayoTragedia en el campo: un futbolista muere tras ser alcanzado por un rayoHoy, 01:31Trump llegó a Turquía: se levantarán las sanciones, el tema de los F-35 en la agendaTrump llegó a Turquía: se levantarán las sanciones, el tema de los F-35 en la agendaHoy, 00:01Un avión con 181 pasajeros se detiene en Biskek debido a una falla en el tren de aterrizajeUn avión con 181 pasajeros se detiene en Biskek debido a una falla en el tren de aterrizajeAyer, 23:52EE. UU. lanza su primera moneda de oro no redonda (foto)EE. UU. lanza su primera moneda de oro no redonda (foto)Ayer, 23:43
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos