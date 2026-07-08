Rusia lanzó un ataque nocturno con misiles y drones contra Ucrania

Foto: Danylo Antoniuk/AP Photo/picture alliance

En la noche del 8 de julio, las tropas rusas llevaron a cabo un nuevo ataque combinado con misiles y drones kamikazes contra el territorio ucraniano.

Se registraron explosiones, incendios y daños en Kiev y Járkov. Según las autoridades locales, varias personas resultaron heridas.

Explosiones e incendios en Kiev

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que al menos dos personas resultaron heridas en la capital tras el ataque. Una de ellas fue hospitalizada.

Previamente, Klitschko informó que se produjo un incendio en almacenes tras un ataque con misiles en el distrito de Desnianskyi. En el distrito de Sviatoshyn, se incendió un edificio no residencial.

Debido a esto, se declaró una alerta aérea en todo Kiev.

Se observaron movimientos de drones alrededor de la capital

El jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, Timur Tkachenko, comunicó que drones de ataque enemigos sobrevolaban los alrededores de la capital.

Según él, la amenaza aérea para la ciudad persiste.

La Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania también informó que Rusia lanzó varios misiles balísticos hacia Kiev desde el norte.

Casas y vehículos dañados en Járkov

La ciudad de Járkov también fue afectada por los ataques nocturnos. El alcalde, Igor Terekhov, informó sobre daños significativos.

Según los primeros datos, dos personas también resultaron heridas en Járkov.

En la ciudad:

más de 20 casas privadas;

ventanas de un lugar de culto;

redes de alumbrado público;

cinco vehículos resultaron dañados.

Anteriormente se informó que un misil impactó en el distrito de Nemyshlianskyi en Járkov.

Los ataques duraron varias horas

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, los ataques aéreos nocturnos rusos contra Kiev, Járkov y las regiones centrales y orientales del país duraron varias horas.

Debido a la alerta aérea en Ucrania, se recomienda a la población seguir las medidas de precaución.