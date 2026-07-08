El Manchester City debe tomar una decisión seria sobre el futuro de Rico Lewis, producto de su academia, en este mercado de fichajes de verano. El jugador de 21 años exige garantías de juego regular en el primer equipo antes de la nueva temporada. Sin embargo, el nuevo entrenador de los "Citizens", Enzo Maresca ha comunicado que no puede ofrecer tales garantías a nadie. Zamin.uz informa sobre los detalles de este traspaso y la huella uzbeka en el mismo.

El factor Abdukodir Khusanov y la relegación de Lewis al banquillo

Antes de la temporada 2025/26, surgió un problema serio en el lateral derecho de la defensa del Manchester City. El entonces entrenador, Pep Guardiola, probó a tres jugadores en esa posición: Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov y Rico Lewis.

En la competencia interna, Rico Lewis perdió su lugar frente a sus dos rivales:

Matheus Nunes se convirtió en la figura principal del lateral derecho gracias a su potencial ofensivo.

Abdukodir Khusanov reforzó el flanco derecho en partidos que requerían un estilo defensivo. Posteriormente, nuestro compatriota fue reubicado en su posición natural, la defensa central, convirtiéndose en una pieza indispensable de la zaga del equipo.

Como resultado, Rico Lewis se convirtió en un jugador de banquillo. Apenas jugó la temporada pasada, salvo en partidos de copa, y a menudo ni siquiera fue convocado.

Estadísticas de la temporada: Rico Lewis solo disputó 22 partidos en todas las competiciones durante la temporada 2025/26, con un promedio de solo 50,2 minutos por encuentro.

Debido a la falta de minutos, fue ignorado por el nuevo seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, y no fue incluido en la lista para el Mundial 2026 . Esto reforzó el deseo del jugador de abandonar Manchester.

La oferta del Everton y una valoración de 35 millones

Football Insider El periodista Pete O'Rourke confirma que el club de Liverpool, Everton , ve a Rico Lewis como su objetivo principal para el mercado de verano. Los "Toffees" buscan fichar a Lewis para reemplazar al veterano defensa Seamus Coleman, quien dejó el club.

La directiva del Manchester City no quiere forzar la salida de su canterano, pero no impedirá el traspaso si el jugador desea irse. Los "Citizens" valoran al internacional inglés en al menos 35 millones de libras esterlinas . Aunque las ofertas del Nottingham Forest fueron rechazadas el verano pasado, la situación es distinta esta vez. Esta cifra podría ser complicada para el Everton, pero las negociaciones continúan.

El Manchester City busca un nuevo defensa

Ante la posible salida de Lewis, el Manchester City también trabaja en reforzar su lateral derecho. El club está actualmente en contacto con los siguientes candidatos:

Jugador candidato Club actual Estatus / Factor de traspaso Malo Gusto Chelsea Favorito personal del nuevo entrenador Enzo Maresca Givairo Read Feyenoord Opción prometedora bajo seguimiento de los ojeadores del club

Si alguno de estos fichajes se concreta, será imposible para Rico Lewis quedarse en el Manchester City y obtener minutos. Por ello, este verano es el momento ideal para que el jugador se una a otro club competitivo de la Premier League.