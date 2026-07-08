El Manchester United ofrece un contrato de 5 años a Tchouaméni

Se informa que el Manchester United ha iniciado gestiones por el centrocampista del Real Madrid y de la selección francesa, Aurélien Tchouaméni.

Según fuentes, el club inglés ha ofrecido un contrato de cinco años al jugador de 26 años. Sin embargo, la probabilidad de que el traspaso se concrete no se considera alta por ahora.

El Manchester United ha presentado una oferta financiera potente

Los informes señalan que el Manchester United ha ofrecido condiciones financieras muy lucrativas a Tchouaméni.

Por el momento, no se han revelado las cifras exactas sobre el posible salario y otros bonos.

Tchouaméni prioriza quedarse en el Real Madrid

A pesar de ello, los expertos subrayan que la probabilidad de que el centrocampista francés se marche al Manchester United es baja.

Tchouaméni tiene como objetivo principal consolidarse en la plantilla del Real Madrid y fortalecer su posición en el club madrileño.

Llegó al Real en 2022

Aurélien Tchouaméni se unió al Real Madrid en 2022 procedente del AS Monaco.

En poco tiempo, se convirtió en una pieza clave del club, desempeñando un papel fundamental en el equilibrio entre la defensa y el mediocampo.

Disputó 49 partidos la temporada pasada

El futbolista francés jugó 49 partidos en todas las competiciones con el Real Madrid la temporada pasada.

En dichos encuentros, Tchouaméni registró:

2 goles;

2 asistencias.

Aunque el Manchester United ha hecho una oferta importante, la decisión final depende en gran medida del jugador. Por ahora, la prioridad de Tchouaméni sigue siendo mantener su lugar en Madrid.