Tensión entre EE. UU. e Irán tras ataques en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra objetivos en Irán después de que tres petroleros resultaran dañados por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, Washington revocó el permiso que permitía a Teherán vender petróleo en los mercados internacionales, informa Anhor.uz.

Según el Comando Central de EE. UU., los ataques se dirigieron a más de 80 objetivos. La parte estadounidense informó que entre ellos había más de 60 pequeñas embarcaciones pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Washington afirma que la operación se llevó a cabo para reducir las capacidades de ataque contra buques comerciales. El mando estadounidense calificó las acciones de Irán como contrarias al alto el fuego y una amenaza a la libre navegación.

El mando militar iraní condenó los ataques estadounidenses, calificándolos de acto de agresión. Teherán declaró que se reserva el derecho a tomar represalias y que no permitirá la injerencia de EE. UU. en la gestión del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Fuentes iraníes informaron de explosiones en las islas de Jarg y Qeshm, así como en las ciudades portuarias de Sirik y Bandar Abbas, en el sur. No se ha informado de víctimas civiles.

En Sirik, se dice que varias personas resultaron heridas por esquirlas tras la caída de un proyectil en un muelle comercial. También hay informes de daños en muelles pesqueros e incendios en varios barcos de pesca.

Según un funcionario estadounidense, los ataques se centraron en sistemas de defensa aérea iraníes, equipos de vigilancia costera, misiles tierra-aire, misiles de crucero antibuque y plataformas de lanzamiento de drones.

Este incidente supone una nueva prueba para el acuerdo de alto el fuego firmado el mes pasado entre EE. UU. e Irán. El martes, Washington canceló uno de los principales alivios que permitía a Irán vender petróleo y derivados en los mercados internacionales.

Anteriormente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. había otorgado una licencia general para la venta de petróleo, petroquímicos y derivados iraníes hasta el 21 de agosto. Con la revocación de la licencia, se ha dado a Irán un plazo hasta el 17 de julio para finalizar las operaciones.

Tras las noticias sobre el restablecimiento de las restricciones, el precio del petróleo subió más de un 3 %.

Qatar acusó a Irán de atacar buques, incluido el gran metanero Al Rekayyat. Según Doha, el barco fue alcanzado por un dron y se produjo un incendio en la sala de máquinas. La tripulación fue evacuada a un lugar seguro.

También se informó que un petrolero bajo bandera de Arabia Saudita, posiblemente el superpetrolero Wedyan, resultó dañado cerca de las costas de Omán. La causa de los daños no se reveló de inmediato.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar convocó al embajador adjunto de Irán para entregarle una nota de protesta. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán calificó las acusaciones de incomprensibles y afirmó que Teherán cumple con sus obligaciones.

El acuerdo de alto el fuego debía crear una oportunidad de 60 días para negociar un tratado permanente. Sin embargo, las conversaciones indirectas celebradas en Qatar aún no han dado resultados.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, había declarado anteriormente que si no se llegaba a un acuerdo con Irán, Washington estaba dispuesto a reanudar los ataques. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió que si las amenazas continúan, no comenzarán las negociaciones para un acuerdo final.