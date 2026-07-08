Las boxeadoras uzbekas sub-23 brillan en el Campeonato Asiático

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Las boxeadoras uzbekas sub-23 brillan en el Campeonato Asiático

Hoy, 6 representantes de la selección nacional femenina de boxeo sub-23 de Uzbekistán subieron al ring en el Campeonato Asiático.

Al final de la jornada, nuestras representantes registraron 5 victorias y 1 derrota. Cabe destacar que dos de nuestras boxeadoras vencieron a sus oponentes por nocaut técnico.

Baxtiyorova cae ante la representante local

En el primer combate del día en la categoría de -48 kg, Robiyaxon Baxtiyorova subió al ring.

Tuvo un combate reñido contra la indonesia Linda Sari, pero finalmente perdió por 2:3.

G‘aniyeva logra una victoria convincente

En la categoría de -51 kg, Gulsevar G‘aniyeva se enfrentó a la filipina Xian Baguin.

Nuestra representante no dio ninguna oportunidad a su rival, ganando 5:0 y avanzando a la siguiente ronda.

Yunusova e Ibrohimjonova ganan por nocaut técnico

En la categoría de -54 kg, Uzukjamol Yunusova se enfrentó a la kirguís Milana Shixshabekova.

Yunusova terminó el combate en el segundo asalto por nocaut técnico, demostrando su gran preparación.

En la categoría de -60 kg, Mushtariybonu Ibrohimjonova obtuvo el mismo resultado. Venció a la vietnamita Ti Nxung Quang por nocaut técnico en el segundo asalto.

Mamajonova y Xurramova también pasan a la siguiente ronda

En la categoría de -57 kg, Xumorabonu Mamajonova se enfrentó a la local Nurul Izza.

La boxeadora uzbeka derrotó a su oponente 5:0 y se clasificó para la siguiente fase.

Otro combate exitoso del día fue el de Sevinch Xurramova en la categoría de -65 kg. Derrotó a la kazaja Arujan Jangabayeva por 4:0.

Resultado del día: 5 victorias, 1 derrota

Resultados de las boxeadoras uzbekas sub-23 hoy:

  • Robiyaxon Baxtiyorova — Linda Sari 2:3;

  • Gulsevar G‘aniyeva — Xian Baguin 5:0;

  • Uzukjamol Yunusova — Milana Shixshabekova, nocaut técnico;

  • Xumorabonu Mamajonova — Nurul Izza 5:0;

  • Mushtariybonu Ibrohimjonova — Ti Nxung Quang, nocaut técnico;

  • Sevinch Xurramova — Arujan Jangabayeva 4:0.

La Federación de Boxeo de Uzbekistán informó sobre estos resultados. Nuestras boxeadoras avanzan con paso firme hacia nuevas victorias en el ring asiático.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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