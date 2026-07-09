Yamal elogia a Messi: su respuesta sobre la final fue inesperada

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Yamal elogia a Messi: su respuesta sobre la final fue inesperada

El extremo de la selección española, Lamine Yamal, dio su opinión sobre el nivel que está mostrando Lionel Messi en la Copa Mundial 2026.

El capitán argentino es actualmente el máximo goleador del torneo con 8 goles en 5 partidos. Yamal admitió que el rendimiento de Messi a este nivel ha sorprendido a muchos.

Yamal elogió el juego de Messi

A la joven estrella española se le preguntó sobre las comparaciones mediáticas con Messi, Neymar y Ronaldo durante el Mundial.

Él se centró primero en el estado de forma actual de Messi.

« Increíble. Nadie esperaba que jugara a este nivel tan alto. Estoy muy feliz por Messi », dijo Yamal.

Messi lidera con 8 goles

Lionel Messi se ha convertido nuevamente en la figura clave para Argentina en el Mundial 2026.

Con 8 goles en 5 partidos, lidera la carrera por la Bota de Oro. El desempeño del jugador de 39 años genera un gran debate entre aficionados y expertos.

También habló sobre Ronaldo y Neymar

Además de Messi, Yamal destacó la influencia de Cristiano Ronaldo y Neymar en el fútbol.

« Puedo decir lo mismo de Neymar y Ronaldo. Han marcado la infancia de todos los jugadores que están hoy en el campo », afirmó.

En su opinión, esta generación de futbolistas creció inspirándose en estas estrellas.

La respuesta sobre la final

Yamal dijo que le alegra cualquier éxito relacionado con Messi, Ronaldo y Neymar.

Sin embargo, no ocultó su espíritu competitivo.

« Cualquier buena noticia sobre ellos me alegra. Pero si llego a la final, quiero vencer a Messi a toda costa », enfatizó Yamal.

Un posible choque generacional

En el Mundial 2026, Messi sigue siendo uno de los grandes protagonistas. Yamal es reconocido como uno de los máximos exponentes de la nueva generación.

Por ello, un posible enfrentamiento en la final no sería solo un duelo entre España y Argentina, sino un choque simbólico entre dos eras del fútbol.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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