La vieja foto de Kane con Beckham: ¿quién es la chica que está a su lado?

En las redes sociales, una foto de 2005 de Harry Kane y su amiga de la infancia Katie Goodland junto a David Beckham ha vuelto a ser tema de conversación.

Esta imagen, que parecía un simple recuerdo, adquirió un significado totalmente distinto con el paso de los años. Los dos niños de la foto terminaron formando una familia sólida.

La foto fue tomada en 2005

Resulta que la imagen fue capturada cuando David Beckham inauguró su propia academia de fútbol.

En aquel entonces, Katie Goodland y Harry Kane estaban entre los jóvenes futbolistas presentes. Beckham se fotografió con ellos y, con el tiempo, esta imagen se convirtió en un recuerdo muy curioso para los aficionados.

La amistad de la infancia se convirtió en una gran familia

Veintiún años después, la niña y el niño de la foto se convirtieron en las personas más cercanas el uno del otro en la vida real.

Hoy, Harry Kane y Katie Goodland son padres de cuatro hijos. No solo son conocidos como un futbolista famoso y su esposa, sino también como una pareja que creció junta desde la infancia, siendo un ejemplo para muchos.

Kane atraviesa el mejor momento de su carrera

Harry Kane brilla hoy en el gran escenario como capitán de la selección de Inglaterra.

Está viviendo una de las mejores temporadas de su vida, es mencionado entre los candidatos al Balón de Oro y destaca en la Copa del Mundo.

Katie siempre está en las gradas

Katie Goodland ha apoyado constantemente a Kane a lo largo de su carrera.

Ella anima a su esposo desde las gradas en casi todos los partidos importantes. Después de los encuentros, Kane suele acercarse a ella para tomarse fotos familiares.

Del patio de la escuela a la élite del fútbol

Alguna vez, Harry y Katie iban juntos a la escuela y jugaban al fútbol en el patio.

Hoy, esos recuerdos de la infancia se han convertido en una de las páginas más sinceras en la trayectoria del capitán inglés. La vieja foto con Beckham parece ser el punto de partida de esta historia.