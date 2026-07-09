El FC Barcelona refuerza su ataque: oferta oficial enviada por Karim Adeyemi

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El FC Barcelona refuerza su ataque: oferta oficial enviada por Karim Adeyemi

El club español FC Barcelona ha comenzado sus esfuerzos para reforzar seriamente su plantilla antes de la ventana de transferencias de verano. Los catalanes han presentado una oferta oficial por el traspaso del talentoso extremo del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Este paso es parte de los planes estratégicos del club para aumentar su potencial ofensivo. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información de Sky Sport, el jugador de 24 años, miembro de la selección nacional de Alemania, no pudo llegar a un acuerdo para extender su contrato con el Borussia Dortmund y expresó a la directiva del club su deseo de marcharse. Según los informes, se ha alcanzado un acuerdo verbal entre el jugador y el FC Barcelona sobre un contrato a largo plazo. Ahora, toda la atención se centra en el monto final del traspaso entre los clubes.

El factor Hans-Dieter Flick y los detalles del traspaso

El papel del entrenador del FC Barcelona, Hans-Dieter Flick, es fundamental en la realización de este traspaso. Flick trabajó con Karim Adeyemi durante su etapa en la selección alemana y conoce muy bien sus capacidades. El técnico confía en que la gran velocidad y el estilo de juego vertical del jugador encajan perfectamente en sus esquemas tácticos, especialmente en su sistema basado en la presión alta.

El Borussia Dortmund valora a su estrella en aproximadamente 40 millones de euros. El club alemán está dispuesto a vender al jugador en esta ventana de transferencias para evitar que se marche gratis o por un precio bajo el próximo año. El famoso agente Jorge Mendes también participa activamente en el proceso de transferencia, quien ya había ofrecido a su cliente al club catalán en varias ocasiones anteriores.

Los próximos planes del club

Se espera que Karim Adeyemi actúe junto a estrellas como Lamine Yamal y Raphinha en el ataque del FC Barcelona. Su capacidad para jugar en ambas bandas y como delantero centro ofrece opciones adicionales para el cuerpo técnico. Según Goal.com, este traspaso no interfiere con otros planes del club.

El reconocido insider Fabrizio Romano destaca que la llegada de Adeyemi no detendrá el proceso de búsqueda de un delantero centro para el FC Barcelona. El club sigue manteniendo la candidatura de Julian Alvarez como objetivo principal. Se espera que el delantero argentino sea el máximo goleador del equipo a largo plazo. A pesar de las dificultades financieras, la directiva del FC Barcelona tiene la intención de seguir renovando la plantilla con calidad.

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