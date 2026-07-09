Antoine Griezmann debuta en EE. UU.: la estrella francesa espera con ansias su enfrentamiento contra Lionel Messi

El exdelantero de la selección francesa, Antoine Griezmann, ha tenido un comienzo exitoso en su carrera al otro lado del Atlántico. El experimentado jugador, que se unió al club estadounidense Orlando City, logró marcar en su partido de debut y contribuyó significativamente a la contundente victoria de su equipo. Así lo informa Goal.com informa .

En un partido amistoso de pretemporada contra los Tampa Bay Rowdies, Orlando City ganó 6-0. Según Goal.com, Griezmann, de 35 años y quien firmó con el club a finales de junio, fue titular y demostró su gran calidad en el campo.

En el minuto 32, Antoine Griezmann abrió el marcador con un disparo preciso. Este fue registrado como su primer gol con su nuevo equipo. Además, en el minuto 61, el delantero francés dio una asistencia para el gol de Iván Angulo, sumando una acción efectiva a su cuenta personal. El cuerpo técnico no ocultó su satisfacción por el estado físico de Griezmann y su rápida adaptación al juego colectivo.

El esperado derbi de Florida contra Lionel Messi

En una entrevista tras el partido, Griezmann habló sobre sus objetivos en la MLS y el próximo enfrentamiento contra su excompañero Lionel Messi. Es bien sabido que la rivalidad entre Orlando City y el Inter Miami, donde juega Lionel Messi, tiene el estatus de derbi de Florida.

"Me han hablado mucho de este derbi, vi el último partido. Volver a encontrarme con Lionel Messi en el campo es una gran alegría para mí. También tengo una muy buena relación con Rodrigo De Paul, será interesante jugar contra él", destacó la estrella francesa.

El equipo de Orlando City viajará a la sede del FC Dallas para la siguiente etapa de preparación. El entrenador interino, Martín Perelman, busca asegurar que Griezmann se adapte completamente a los esquemas tácticos a través de estos partidos. La verdadera prueba para el equipo comenzará el 22 de julio en el partido oficial de la MLS contra San José.

Se espera que la llegada de Antoine Griezmann a EE. UU. aumente aún más el prestigio de la MLS. El delantero, que anteriormente jugó en clubes como el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, ahora buscará deleitar a los aficionados al fútbol de Norteamérica con su juego.