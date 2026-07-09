El Atlético de Madrid refuerza su centro del campo: acuerdo alcanzado por el traspaso de Morten Hjulmand

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El Atlético de Madrid refuerza su centro del campo: acuerdo alcanzado por el traspaso de Morten Hjulmand

El Atlético de Madrid está cerca de cerrar uno de sus fichajes más importantes del mercado de verano. El equipo de Diego Simeone ha llegado a un acuerdo total para incorporar a Morten Hjulmand, capitán del Sporting CP portugués. Se espera que este traspaso refuerce significativamente la línea media del club madrileño. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información del reconocido insider Fabrizio Romano, el Atlético de Madrid pagará una cantidad garantizada de 40 millones de euros por el jugador de 27 años, internacional con la selección de Dinamarca. Además, esta cifra podría aumentar en otros 5 millones de euros debido a diversos bonus incluidos en el contrato. Por lo tanto, el coste total del traspaso ascenderá a 45 millones de euros.

Está previsto que Morten Hjulmand llegue hoy a la capital española para someterse al reconocimiento médico y formalizar los últimos detalles del contrato. Firmará un contrato de larga duración en Madrid, válido hasta junio de 2031, lo que demuestra la gran confianza de la directiva del club en el jugador.

Una etapa exitosa en el Sporting CP

El centrocampista danés se convirtió en un verdadero líder del equipo durante sus tres años en el club lisboeta. Desde su llegada procedente del Lecce italiano, disputó 141 partidos con el Sporting CP, anotando 10 goles y repartiendo 12 asistencias. Bajo su liderazgo, el equipo ganó dos veces la liga portuguesa y la copa nacional.

Según el diario A Bola, tras pasar el reconocimiento médico en Madrid, el jugador regresará brevemente a Lisboa. Tiene la intención de despedirse de sus antiguos compañeros y del cuerpo técnico. Precisamente su paso por Portugal le convirtió en uno de los mediocentros defensivos más cotizados de Europa.

Para el Atlético de Madrid, esta compra tiene una importancia estratégica. Hjulmand, con 185 centímetros de altura, es muy eficaz tanto en las labores defensivas como en el control del balón. Diego Simeone ve en él al pilar central ideal, dotado de gran potencia física y habilidad técnica.

Victoria sobre la competencia

Cabe destacar que en la lucha por Morten Hjulmand, el club madrileño tuvo que competir con varios grandes. En particular, el Manchester United de la Premier League y el AC Milan de la Serie A habían mostrado un serio interés por el jugador. Sin embargo, el proyecto concreto del Atlético de Madrid y el interés personal de Simeone fueron clave para que el traspaso se resolviera positivamente.

Al finalizar las negociaciones entre los clubes, se resolvieron todos los detalles sobre el calendario de pagos y el mecanismo de solidaridad de la FIFA. Ahora, el jugador danés defenderá los colores del Atlético de Madrid en La Liga y en la Champions League la próxima temporada. Su llegada aumenta las posibilidades de los madrileños de luchar por los títulos el próximo curso.

Atlético de MadridSporting CPMorten HjulmandFichajesLa Liga
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