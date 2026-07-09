Mundial 2026: Las estrellas suizas listas para el duelo contra Lionel Messi y Argentina

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Mundial 2026: Las estrellas suizas listas para el duelo contra Lionel Messi y Argentina

Antes de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, reina un ambiente de optimismo en el campamento de la selección suiza. Ante el partido contra la actual campeona del mundo, Argentina, los suizos aseguran no solo no temer al rival, sino estar listos para lograr un resultado histórico. Se espera que este encuentro, que tendrá lugar en el estadio de Kansas City, sea uno de los choques más importantes del torneo. Así lo informa Goal.com informa .

El capitán de la selección suiza, Granit Xhaka, destacó que el hambre de su equipo crece con cada partido. Tras vencer a Colombia en la tanda de penaltis en octavos de final, los pupilos de Murat Yakin mantienen una racha de ocho partidos sin conocer la derrota. En una entrevista con Nau.ch, Xhaka señaló que el equipo ha logrado convertir la presión en una motivación adicional.

El factor Lionel Messi y una oportunidad histórica

Para los jugadores suizos, enfrentarse a Lionel Messi tiene un significado especial. Los miembros del equipo consideran un gran honor jugar contra uno de los mejores futbolistas de nuestra era. Granit Xhaka reconoció que es un privilegio para cualquier jugador competir en la época de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y confirmó que el proceso de análisis detallado de la selección argentina ya ha comenzado.

El delantero Cedric Itten se sumó a las palabras de su capitán. Según él, no puede haber mayor felicidad que jugar contra Messi en unos cuartos de final de la Copa del Mundo. Tras la difícil victoria de Argentina sobre Egipto (3-2), Itten está convencido de que tienen posibilidades contra cualquier rival.

El centrocampista Remo Freuler no ocultó que nunca se ha enfrentado a Lionel Messi en su carrera y que este partido será un evento inolvidable para él. «Llegamos a cuartos de final por méritos propios, pero no queremos detenernos aquí. Lo daremos todo», añadió Freuler.

El duelo decisivo en Kansas City

Uno de los jóvenes talentos, Fabian Rieder, admitió que de niño nunca imaginó compartir el campo con la leyenda argentina en un escenario tan grande. Aunque se espera que la mayoría de los aficionados en el estadio apoyen a Argentina, Suiza tiene como objetivo usar esto a su favor.

Cabe recordar que la selección argentina sigue en camino de defender su título tras una victoria con carácter ante Egipto en octavos de final. Suiza, por su parte, está decidida a dar una de las mayores sorpresas del torneo gracias a su juego disciplinado y su unidad colectiva. El ganador de este encuentro obtendrá el pase a las semifinales.

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