Klopp se acerca a la selección de Alemania: reunión final en Nueva York

Se informa que la Federación Alemana de Fútbol ha alcanzado una etapa crucial en las negociaciones con Jurgen Klopp.

Según Sky Sport, ambas partes han llegado a un acuerdo sobre las condiciones principales de una colaboración a largo plazo. Ahora se espera que la reunión final se lleve a cabo en la ciudad de Nueva York.

Acuerdo sobre las condiciones principales con Klopp

Según la fuente, la Federación Alemana de Fútbol ha casi finalizado las negociaciones con el especialista de 59 años.

Se dice que las partes han llegado a un consenso sobre las cláusulas principales de la colaboración. Si la etapa final también es exitosa, Klopp podría ser nombrado seleccionador nacional de Alemania.

Se espera un contrato hasta 2030

Según los informes, se planea firmar un contrato con Jurgen Klopp con vigencia hasta 2030.

Esto indica que la Federación Alemana de Fútbol no busca una solución a corto plazo, sino construir un proyecto a largo plazo.

Etapa final en Nueva York

Se espera que la parte decisiva de las negociaciones tenga lugar en la ciudad de Nueva York.

Precisamente después de este encuentro se podría anunciar la decisión oficial sobre el futuro de Klopp en la selección de Alemania.

Klopp deja el sistema Red Bull

Klopp había estado trabajando desde enero de 2025 en un cargo responsable del desarrollo del fútbol dentro de la estructura de Red Bull.

Según la información, si el acuerdo con la selección alemana se finaliza por completo, terminará oficialmente su actividad en dicho sistema.

¿Comienza una nueva era en Alemania?

El nombre de Jurgen Klopp ha estado vinculado a la selección alemana durante años. Ahora, esta posibilidad parece más real que nunca.

Si el acuerdo se oficializa, la selección de Alemania podría iniciar el periodo hasta 2030 con uno de los técnicos más carismáticos y experimentados.