Salah rompe el silencio tras Argentina: el capitán egipcio opina sobre la derrota

El capitán de la selección de Egipto, Mohamed Salah, se pronunció sobre las polémicas tras el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.

A pesar de haber liderado 2-0, el conjunto africano terminó cayendo 2-3 y quedó eliminado del torneo. Tras el encuentro, se generó un gran debate sobre el arbitraje, las fuertes palabras de Zizo y la dolorosa derrota de Egipto.

«Es muy difícil de aceptar»

Salah afirmó que aceptar esta derrota fue duro para Egipto, ya que el equipo mantuvo una ventaja de dos goles durante el partido.

«Es muy difícil de aceptar porque íbamos ganando 2-0. Pensábamos que teníamos el control total del juego», dijo Salah.

En su opinión, las reacciones tras el pitido final estuvieron más ligadas a las emociones del momento.

Salah defiende a Zizo

Después del partido, el futbolista egipcio Mostafa Zizo expresó opiniones tajantes sobre el arbitraje.

Salah subrayó que sus palabras no deben tomarse como una falta de respeto hacia Messi o la FIFA.

«Zizo nunca quiso faltar al respeto a Messi ni a la FIFA. Simplemente asimiló muy mal los hechos ocurridos tras el pitido final», afirmó.

«No creo que a Egipto le hayan robado»

Salah también se refirió al tema del arbitraje, mostrando una postura que muchos no esperaban.

Afirmó que la selección de Egipto no considera que haya sido «robada».

«Personalmente, no creo que a la selección de Egipto le hayan robado. El árbitro tomó decisiones como cualquier otro colegiado, pero no creo que el arbitraje haya decidido el destino del partido», dijo Salah.

Dijo estar orgulloso de Egipto

A pesar de la derrota, la selección de Egipto luchó hasta el final contra el actual campeón del mundo.

Salah valoró positivamente el esfuerzo de sus compañeros, asegurando que no se les podía pedir más.

«Estoy orgulloso de este equipo. Luchamos juntos hasta el último minuto, no se puede pedir más», destacó.

Felicitaciones a Messi y Argentina

Mohamed Salah felicitó a Lionel Messi y a la selección de Argentina tras el encuentro.

«Felicito a Messi y a la selección de Argentina. Espero que lleguen hasta el final del torneo», dijo la estrella egipcia.

Argentina se enfrentará a Suiza en los cuartos de final. Egipto terminó el Mundial 2026 con un partido doloroso pero lleno de carácter.