La política supera al deporte: Balogun perdonado por Trump, mientras que la estrella inglesa...

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La política supera al deporte: Balogun perdonado por Trump, mientras que la estrella inglesa...

En vísperas de los cuartos de final de la Copa del Mundo, ha surgido una enorme controversia política y deportiva en torno a la FIFA. La decisión inesperada de la organización sobre el delantero de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, ha dividido a la comunidad futbolística. Lo más intrigante es que se dice que el presidente de la Casa Blanca, Donald Trump, está involucrado en este asunto. Zamin.uz ha investigado los detalles de este impactante suceso.

¿Cambió la llamada de Trump la decisión de la FIFA?

A pesar de haber recibido una tarjeta roja en el campo, el delantero estadounidense Folarin Balogun obtuvo la oportunidad de jugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo contra Bélgica. El Comité de Disciplina de la FIFA tomó la decisión inesperada de suspender la sanción del jugador con un periodo de prueba de un año. decisión inesperada.

Según informan fuentes internas, detrás de esta «clemencia» se esconde una figura política importante:

  • Alegación: La sanción de Balogun fue pospuesta tras una llamada telefónica personal del presidente estadounidense Donald Trump.

  • Reacción de la FIFA: La dirección de la organización afirma oficialmente que la decisión del comité disciplinario no tiene relación con presiones políticas ni injerencias externas. Sin embargo, pocos en el mundo del fútbol creen en estas declaraciones.

Trato distinto para los ingleses: Jarell Quansah sancionado duramente

Mientras que la estrella estadounidense se libra con una simple advertencia, se tomó una decisión totalmente opuesta y estricta contra el defensa de la selección de Inglaterra, Jarell Quansah. Expulsado en el partido contra México, el jugador inglés recibió una suspensión de dos partidos. .

Sky informa que la FIFA aplicó la medida más severa sin dudarlo en esta situación. Como resultado:

  1. Quansah se perderá el intenso duelo de cuartos de final contra Noruega.

  2. Si Inglaterra logra clasificarse para las semifinales, tampoco podrá ayudar a su equipo en ese partido crucial.

Dos destinos distintos: comparando los casos de Balogun y Quansah

Estas decisiones de la FIFA han intensificado las críticas sobre el «doble rasero» y el sistema de «sanción selectiva» en el fútbol. Para ver la situación claramente, basta con mirar la siguiente tabla:

Jugador y selección

¿En qué partido recibió la roja?

Decisión final de la FIFA

¿Jugará los cuartos de final?

Factor que causó las críticas

Folarin Balogun

Partido previo a Bélgica

1 año de prueba (sanción cancelada temporalmente)

, jugará contra Bélgica

Informes sobre la Casa Blanca y la llamada de Donald Trump

Jarell Quansah

Partido contra México

Suspensión completa de 2 partidos

No, se perderá Noruega y una posible semifinal

No se otorgó ninguna clemencia, apelación rechazada

Actualmente, aficionados y expertos condenan enérgicamente esta acción de la FIFA. Mientras que para el representante de un país basta con la llamada de un presidente, otro jugador se ve obligado a ver las fases más importantes del torneo desde la grada. ¿Se han vuelto débiles las reglas de la FIFA, que deberían ser inquebrantables, ante la gran política? Esta pregunta sigue abierta.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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