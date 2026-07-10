Se conocen las alineaciones para el partido entre Francia y Marruecos

Francia y Marruecos se enfrentan en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará hoy a las 01:00 en el estadio de Foxborough. Los equipos han anunciado sus alineaciones iniciales. Francia jugará con un esquema 4-2-3-1, con Kylian Mbappé en la punta de ataque. Marruecos también ha elegido un sistema 4-2-3-1, con Yassine Bounou bajo los tres palos. La lista de suplentes y entrenadores no se muestra completa en la captura de pantalla.

Alineación titular de Francia:

• M. Maignan

• J. Koundé

• D. Upamecano

• W. Saliba

• L. Digne

• M. Koné

• A. Rabiot

• O. Dembélé

• M. Olise

• D. Doué

• K. Mbappé

Alineación titular de Marruecos:

• Bounou

• A. Salah-Eddine

• N. Mazraoui

• N. Aguerd

• A. Hakimi

• N. El Aynaoui

• A. Richardson

• B. El Khannouss

• A. Ounahi

• B. Diaz

• C. Talbi

El ganador del encuentro obtendrá el pase a las semifinales. Se espera que Francia construya su juego ofensivo a través de Mbappé, Dembélé, Olise y Doué. Por su parte, Marruecos podría aprovechar la actividad de Hakimi y Salah-Eddine por las bandas.