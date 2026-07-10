Se conocen las alineaciones para el partido entre Francia y Marruecos

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Se conocen las alineaciones para el partido entre Francia y Marruecos

Francia y Marruecos se enfrentan en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará hoy a las 01:00 en el estadio de Foxborough. Los equipos han anunciado sus alineaciones iniciales. Francia jugará con un esquema 4-2-3-1, con Kylian Mbappé en la punta de ataque. Marruecos también ha elegido un sistema 4-2-3-1, con Yassine Bounou bajo los tres palos. La lista de suplentes y entrenadores no se muestra completa en la captura de pantalla.

Alineación titular de Francia:

• M. Maignan
• J. Koundé
• D. Upamecano
• W. Saliba
• L. Digne
• M. Koné
• A. Rabiot
• O. Dembélé
• M. Olise
• D. Doué
• K. Mbappé

Alineación titular de Marruecos:

• Bounou
• A. Salah-Eddine
• N. Mazraoui
• N. Aguerd
• A. Hakimi
• N. El Aynaoui
• A. Richardson
• B. El Khannouss
• A. Ounahi
• B. Diaz
• C. Talbi

El ganador del encuentro obtendrá el pase a las semifinales. Se espera que Francia construya su juego ofensivo a través de Mbappé, Dembélé, Olise y Doué. Por su parte, Marruecos podría aprovechar la actividad de Hakimi y Salah-Eddine por las bandas.

FranciaMarruecosKylian MbappéYassine BounouAchraf HakimiFIFA 2026
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