Mbappé brilla de nuevo ante Marruecos: ¡Francia está en semifinales!

La selección de Francia se clasificó para las semifinales de la Copa Mundial 2026 tras vencer a Marruecos por 2-0 en los cuartos de final.

El héroe del encuentro fue Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid participó directamente en ambos goles y fue nombrado el mejor jugador del partido.

Mbappé marcó primero y luego dio una asistencia

Kylian Mbappé fue el eje central de los ataques de Francia en el duelo contra Marruecos.

El jugador de 27 años abrió el marcador. Después, asistió a Ousmane Dembélé para sellar el segundo gol de su equipo.

Francia supera el obstáculo de Marruecos

Marruecos era considerado uno de los rivales más fuertes de este Mundial. Sin embargo, Francia impuso su experiencia y calidad individual en los cuartos de final.

La victoria por 2-0 mantiene a los franceses como uno de los principales candidatos al título.

Tercer premio al mejor jugador del torneo

Mbappé fue reconocido como el mejor jugador del partido por tercera vez en esta Copa del Mundo.

Esta cifra confirma una vez más lo fundamental que es para la selección francesa. En las etapas decisivas, son jugadores como él quienes cambian el resultado.

¿Quién será el rival en semifinales?

Francia se enfrentará ahora al ganador del duelo entre España y Bélgica en las semifinales de la Copa Mundial 2026.

Esto significa que se espera otra gran noche de fútbol en la siguiente fase.

Un mensaje claro de Francia

El triunfo ante Marruecos demostró que Francia no solo tiene una plantilla potente, sino también un líder capaz de tomar las riendas en los momentos críticos.

Mbappé volvió a aparecer: Francia está un paso más cerca del campeonato.