Argentina vence a Suiza en la prórroga

En los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Argentina derrotó a Suiza por 3-1. El tiempo reglamentario terminó en empate y el ganador se decidió en la prórroga.

Argentina abrió el marcador en el minuto 10. Alexis Mac Allister anotó para su equipo. En el minuto 67, Dan Ndoye marcó el gol del empate para Suiza. En el minuto 72, Breel Embolo recibió una tarjeta roja, dejando a Suiza con un jugador menos.

En la prórroga, Argentina aprovechó su ventaja numérica. En el minuto 112, Julián Álvarez puso a su equipo por delante. En el minuto 120+1, Lautaro Martínez marcó otro gol para establecer el resultado final.

En las estadísticas, Argentina fue superior. El equipo realizó 23 remates, de los cuales 7 fueron a puerta. Suiza realizó 13 disparos y 5 fueron a portería.

En la posesión del balón, Argentina registró un 59 % y Suiza un 41 %. El número de pases fue de 606 a 453 a favor de Argentina. En precisión de pases, los argentinos también lideraron con un 88 %, mientras que Suiza alcanzó el 84 %.

En el encuentro, Argentina cometió 14 faltas y Suiza 18. Argentina recibió 3 tarjetas amarillas y Suiza 1. En cuanto a tarjetas rojas, Suiza registró 1. Los fueras de juego fueron 4-3 y los tiros de esquina 8-2 a favor de Argentina.

De esta manera, Argentina avanza a la siguiente ronda, mientras que Suiza finaliza su participación en el torneo en los cuartos de final.