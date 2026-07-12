¿Ha probado China una nueva arma capaz de inutilizar Starlink?

Foto: scmp.com

Científicos militares chinos habrían desarrollado y probado un arma de microondas de gran potencia capaz de afectar la electrónica de los satélites. Según el South China Morning Post, la potencia de impulso del dispositivo alcanza los 100 gigavatios.

La publicación señala que esta tecnología podría representar una grave amenaza para la infraestructura espacial de Estados Unidos, incluida la red de satélites Starlink.

Potencia alcanzada de 100 gigavatios

Según estimaciones de expertos, un impulso de aproximadamente un gigavatio podría ser suficiente para dañar la electrónica de un satélite en órbita terrestre baja.

Se informa que los científicos chinos han logrado aumentar la potencia del nuevo dispositivo hasta los 100 gigavatios. Sin embargo, esto no significa que el arma opere a esa potencia de forma continua; se trata de un impulso de corta duración.

¿Podría la red Starlink convertirse en un objetivo?

Según el South China Morning Post, las armas de microondas están diseñadas para inutilizar los sistemas electrónicos de los satélites en lugar de hacerlos explotar físicamente.

Dicha tecnología podría, teóricamente:

dañar equipos de comunicación;

interrumpir la navegación y la transmisión de datos;

detener temporal o permanentemente las operaciones de los satélites.

Bajo esta premisa, las grandes redes compuestas por miles de aparatos, como Starlink, se mencionan como posibles objetivos.

Una amenaza económica para la infraestructura del Pentágono

Los expertos consideran que las armas de microondas podrían ser una alternativa más barata frente a los costosos misiles o sistemas antisatélite.

Esto refuerza las especulaciones de que China podría ejercer presión sobre la valiosa infraestructura espacial estadounidense con un menor coste.

No obstante, la información pública sobre el alcance real, la precisión y la eficacia de esta arma en condiciones atmosféricas es limitada.

Se afirma que el arma funciona incluso en frío extremo

El informe señala que el dispositivo está equipado con condensadores de iones de litio innovadores.

Estos permitirían al arma:

activarse muy rápidamente;

liberar gran energía en poco tiempo;

funcionar incluso a menos 40 grados.

La competencia espacial entra en una nueva etapa

Los satélites se han convertido en una parte fundamental de los ejércitos modernos para la comunicación, inteligencia, navegación y sistemas de puntería.

Por ello, las tecnologías electrónicas y de microondas destinadas a inutilizarlos podrían ser uno de los ejes más importantes de la competencia militar futura.

Hasta el momento, no hay información oficial por parte de China sobre las especificaciones técnicas completas o los resultados de las pruebas de esta arma.