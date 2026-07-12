¿Ha probado China una nueva arma capaz de inutilizar Starlink?

·56·Tecnología
¿Ha probado China una nueva arma capaz de inutilizar Starlink?

Foto: scmp.com

Científicos militares chinos habrían desarrollado y probado un arma de microondas de gran potencia capaz de afectar la electrónica de los satélites. Según el South China Morning Post, la potencia de impulso del dispositivo alcanza los 100 gigavatios.

La publicación señala que esta tecnología podría representar una grave amenaza para la infraestructura espacial de Estados Unidos, incluida la red de satélites Starlink.

Potencia alcanzada de 100 gigavatios

Según estimaciones de expertos, un impulso de aproximadamente un gigavatio podría ser suficiente para dañar la electrónica de un satélite en órbita terrestre baja.

Se informa que los científicos chinos han logrado aumentar la potencia del nuevo dispositivo hasta los 100 gigavatios. Sin embargo, esto no significa que el arma opere a esa potencia de forma continua; se trata de un impulso de corta duración.

¿Podría la red Starlink convertirse en un objetivo?

Según el South China Morning Post, las armas de microondas están diseñadas para inutilizar los sistemas electrónicos de los satélites en lugar de hacerlos explotar físicamente.

Dicha tecnología podría, teóricamente:

  • dañar equipos de comunicación;

  • interrumpir la navegación y la transmisión de datos;

  • detener temporal o permanentemente las operaciones de los satélites.

Bajo esta premisa, las grandes redes compuestas por miles de aparatos, como Starlink, se mencionan como posibles objetivos.

Una amenaza económica para la infraestructura del Pentágono

Los expertos consideran que las armas de microondas podrían ser una alternativa más barata frente a los costosos misiles o sistemas antisatélite.

Esto refuerza las especulaciones de que China podría ejercer presión sobre la valiosa infraestructura espacial estadounidense con un menor coste.

No obstante, la información pública sobre el alcance real, la precisión y la eficacia de esta arma en condiciones atmosféricas es limitada.

Se afirma que el arma funciona incluso en frío extremo

El informe señala que el dispositivo está equipado con condensadores de iones de litio innovadores.

Estos permitirían al arma:

  • activarse muy rápidamente;

  • liberar gran energía en poco tiempo;

  • funcionar incluso a menos 40 grados.

La competencia espacial entra en una nueva etapa

Los satélites se han convertido en una parte fundamental de los ejércitos modernos para la comunicación, inteligencia, navegación y sistemas de puntería.

Por ello, las tecnologías electrónicas y de microondas destinadas a inutilizarlos podrían ser uno de los ejes más importantes de la competencia militar futura.

Hasta el momento, no hay información oficial por parte de China sobre las especificaciones técnicas completas o los resultados de las pruebas de esta arma.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Acer presenta el smartphone Sospiro A15 con pantalla trasera al estilo del Xiaomi 17 ProAcer presenta el smartphone Sospiro A15 con pantalla trasera al estilo del Xiaomi 17 ProHoy, 10:26Desarrollan en Corea del Sur una tecnología para apilar 10 chips ultrafinosDesarrollan en Corea del Sur una tecnología para apilar 10 chips ultrafinosHoy, 07:52El hijo de Steve Jobs apuesta por la AI para tratar el cáncerEl hijo de Steve Jobs apuesta por la AI para tratar el cáncerHoy, 05:25China desarrolla una caja negra especial para naves espaciales nuclearesChina desarrolla una caja negra especial para naves espaciales nuclearesHoy, 05:22El proceso de certificación del Boeing 737 MAX 7 llega a su fin: 13 años de espera terminanEl proceso de certificación del Boeing 737 MAX 7 llega a su fin: 13 años de espera terminanHoy, 04:24Lenovo presenta sus primeros portátiles ThinkPad con procesadores Intel Wildcat LakeLenovo presenta sus primeros portátiles ThinkPad con procesadores Intel Wildcat LakeHoy, 03:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance