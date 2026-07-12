Lionel Messi establece un nuevo récord en los Mundiales

Lionel Messi ha mejorado su propio récord en la historia de la Copa del Mundo. El capitán de Argentina dio su décima asistencia en el partido de cuartos de final contra Suiza.

El jugador de 39 años lanzó un tiro de esquina que Alexis Mac Allister cabeceó a la red. De esta manera, Messi refuerza su dominio como el mejor asistente en la historia de los mundiales.

Mac Allister convirtió la asistencia de Messi en gol

Argentina y Suiza se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

En el encuentro, Messi ejecutó un córner con precisión y el mediocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, remató de cabeza para marcar.

Este episodio se convirtió en un hito histórico para la estrella argentina.

Messi se aleja aún más de Maradona

Lionel Messi alcanzó las 10 asistencias en Copas del Mundo.

El récord anterior pertenecía a Diego Maradona, quien registró 8 asistencias en los mundiales durante su carrera.

Messi ya había superado este récord en el partido contra Egipto que terminó 3-2, y ahora ha ampliado la diferencia.

10 asistencias para 10 jugadores diferentes

Un dato curioso es que Messi ha repartido sus 10 asistencias en los mundiales a 10 compañeros distintos.

Esto demuestra su capacidad para liderar el ataque argentino a través de diferentes generaciones y sistemas tácticos.

Sigue haciendo historia a los 39 años

A sus 39 años, Lionel Messi sigue siendo determinante en las fases decisivas de la Copa del Mundo.

Su nueva asistencia no solo le dio un gol crucial a Argentina, sino que también consolidó su récord histórico en los mundiales.