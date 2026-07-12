Lionel Messi establece un nuevo récord en los Mundiales

·103·Deportes
Lionel Messi establece un nuevo récord en los Mundiales

Lionel Messi ha mejorado su propio récord en la historia de la Copa del Mundo. El capitán de Argentina dio su décima asistencia en el partido de cuartos de final contra Suiza.

El jugador de 39 años lanzó un tiro de esquina que Alexis Mac Allister cabeceó a la red. De esta manera, Messi refuerza su dominio como el mejor asistente en la historia de los mundiales.

Mac Allister convirtió la asistencia de Messi en gol

Argentina y Suiza se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

En el encuentro, Messi ejecutó un córner con precisión y el mediocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, remató de cabeza para marcar.

Este episodio se convirtió en un hito histórico para la estrella argentina.

Messi se aleja aún más de Maradona

Lionel Messi alcanzó las 10 asistencias en Copas del Mundo.

El récord anterior pertenecía a Diego Maradona, quien registró 8 asistencias en los mundiales durante su carrera.

Messi ya había superado este récord en el partido contra Egipto que terminó 3-2, y ahora ha ampliado la diferencia.

10 asistencias para 10 jugadores diferentes

Un dato curioso es que Messi ha repartido sus 10 asistencias en los mundiales a 10 compañeros distintos.

Esto demuestra su capacidad para liderar el ataque argentino a través de diferentes generaciones y sistemas tácticos.

Sigue haciendo historia a los 39 años

A sus 39 años, Lionel Messi sigue siendo determinante en las fases decisivas de la Copa del Mundo.

Su nueva asistencia no solo le dio un gol crucial a Argentina, sino que también consolidó su récord histórico en los mundiales.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Argentina vence a Suiza en la prórroga: ahora espera InglaterraArgentina vence a Suiza en la prórroga: ahora espera InglaterraHoy, 10:11Xavi habló sobre las similitudes y diferencias entre Yamal y MessiXavi habló sobre las similitudes y diferencias entre Yamal y MessiHoy, 10:05¿Qué dijo Solbakken tras la dolorosa derrota ante Inglaterra?¿Qué dijo Solbakken tras la dolorosa derrota ante Inglaterra?Hoy, 10:05Tuchel critica a pesar de la victoria: «Hoy tuvimos suerte»Tuchel critica a pesar de la victoria: «Hoy tuvimos suerte»Hoy, 09:58Bellingham detiene a Noruega: Inglaterra avanza a semifinalesBellingham detiene a Noruega: Inglaterra avanza a semifinalesHoy, 09:54El regreso de McGregor termina en tragedia: Conor derrotado en el primer asaltoEl regreso de McGregor termina en tragedia: Conor derrotado en el primer asaltoHoy, 09:50
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán