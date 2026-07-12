Acer presenta el smartphone Sospiro A15 con pantalla trasera al estilo del Xiaomi 17 Pro

La marca Acer, consolidada en el mundo de la tecnología informática, ha realizado un lanzamiento inesperado en el mercado de los smartphones. La división latinoamericana de la compañía (Acer Mobile LATAM) ha presentado su nuevo modelo Acer Sospiro A15. La particularidad de este dispositivo reside en su diseño, que recuerda al aspecto del futuro buque insignia Xiaomi 17 Pro, un modelo muy comentado por los expertos aunque aún no ha salido oficialmente. Así lo informa Ixbt.com informa .

El aspecto más llamativo del smartphone es la pantalla adicional situada en el bloque de cámaras trasero. Según ixbt.com, esta pequeña pantalla de 1,88 pulgadas no solo cumple una función estética, sino que ofrece una serie de comodidades al usuario. En particular, permite ver notificaciones, controlar el reproductor de música y, lo más importante, servir de asistente visual para tomar selfies con la cámara principal de alta calidad.

Especificaciones técnicas y capacidades de pantalla

La pantalla principal del dispositivo cuenta con un panel IPS de 6,67 pulgadas con resolución HD+. A pesar de pertenecer al segmento asequible, los ingenieros de Acer han implementado una tasa de refresco de 120 Hz para garantizar un funcionamiento fluido. Esto permite al usuario experimentar una gran suavidad al navegar por la interfaz y las redes sociales.

En cuanto a la potencia técnica interna, el Acer Sospiro A15 es una solución económica. El smartphone está construido sobre la base del procesador Unisoc T615, que no es compatible con el estándar de comunicación 5G. El dispositivo cuenta con 6 GB de RAM, pero gracias a la tecnología de expansión virtual, esta cifra puede alcanzar los 14 GB. La capacidad de almacenamiento interno es de 128 GB, con posibilidad de ampliarla hasta 1 TB mediante tarjetas microSD.

Cámara y software

En cuanto a las capacidades fotográficas, el bloque principal incluye un sensor de 64 MP. En la parte frontal, se ha instalado una cámara de 16 MP para videollamadas y selfies básicos. Un aspecto interesante es que se dice que el dispositivo funciona con el último sistema operativo Android 16, lo que supone una gran ventaja en cuanto a la actualidad del software.

Otras características importantes del smartphone son:

Batería de 5000 mAh y tecnología de carga de 18 W;

Módulo NFC, Bluetooth 5.0 y sistemas GPS;

Protección contra polvo y salpicaduras según la norma IP64;

Conector de 3,5 mm para auriculares tradicionales y puerto USB-C;

Lector de huellas dactilares integrado en el botón de encendido lateral.

Por el momento, no se han revelado el precio oficial ni la fecha de lanzamiento del Acer Sospiro A15. Sin embargo, basándose en sus especificaciones técnicas, se puede decir que este smartphone está dirigido a usuarios que aprecian un diseño único y una pantalla adicional, pero que no quieren gastar de más en un alto rendimiento. No hay información precisa sobre su llegada oficial al mercado uzbeko, pero los dispositivos móviles de Acer pueden aparecer en nuestra región principalmente a través de minoristas internacionales.