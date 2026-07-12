Argentina vence a Suiza en la prórroga: ahora espera Inglaterra

La selección argentina se clasificó para las semifinales de la Copa del Mundo 2026 tras vencer a Suiza por 3-1. En un dramático encuentro en Kansas City, el tiempo reglamentario no fue suficiente para definir al ganador, y el desenlace llegó en la prórroga.

El héroe del partido fue Julián Álvarez. Marcó un gol espectacular que puso a Argentina por delante y fue fundamental para la victoria de su equipo.

El partido se fue a la prórroga

En el partido de cuartos de final disputado en Kansas City, EE. UU., Suiza ofreció una seria resistencia a los vigentes campeones del mundo.

No fue posible determinar un ganador en el tiempo reglamentario, por lo que el encuentro se extendió a la prórroga.

Fue en ese momento cuando Argentina demostró su experiencia y calidad individual.

Álvarez cambió el rumbo con un golazo

En la prórroga, Julián Álvarez perforó la portería rival con un disparo magnífico.

Su gol puso a Argentina en ventaja y trasladó la superioridad psicológica al bando albiceleste.

Posteriormente, los argentinos anotaron otro tanto para establecer el 3-1 definitivo.

El mejor jugador del partido

Julián Álvarez fue elegido el mejor jugador del encuentro.

Más allá de su supergol, el delantero se mostró activo durante todo el partido, presionó a la defensa rival y asumió la responsabilidad en los momentos decisivos.

Un gran duelo en semifinales

Argentina se enfrentará ahora a la selección de Inglaterra en las semifinales.

El encuentro se disputará en la noche del 15 al 16 de julio en el estadio «Mercedes-Benz Stadium » de Atlanta, EE. UU.

Por un lado, la Argentina de Messi y Álvarez; por el otro, la Inglaterra de Bellingham y Kane. Se espera una gran batalla futbolística por un lugar en la final.