Argentina vence a Suiza en la prórroga: ahora espera Inglaterra
La selección argentina se clasificó para las semifinales de la Copa del Mundo 2026 tras vencer a Suiza por 3-1. En un dramático encuentro en Kansas City, el tiempo reglamentario no fue suficiente para definir al ganador, y el desenlace llegó en la prórroga.
El héroe del partido fue Julián Álvarez. Marcó un gol espectacular que puso a Argentina por delante y fue fundamental para la victoria de su equipo.
El partido se fue a la prórroga
En el partido de cuartos de final disputado en Kansas City, EE. UU., Suiza ofreció una seria resistencia a los vigentes campeones del mundo.
No fue posible determinar un ganador en el tiempo reglamentario, por lo que el encuentro se extendió a la prórroga.
Fue en ese momento cuando Argentina demostró su experiencia y calidad individual.
Álvarez cambió el rumbo con un golazo
En la prórroga, Julián Álvarez perforó la portería rival con un disparo magnífico.
Su gol puso a Argentina en ventaja y trasladó la superioridad psicológica al bando albiceleste.
Posteriormente, los argentinos anotaron otro tanto para establecer el 3-1 definitivo.
El mejor jugador del partido
Julián Álvarez fue elegido el mejor jugador del encuentro.
Más allá de su supergol, el delantero se mostró activo durante todo el partido, presionó a la defensa rival y asumió la responsabilidad en los momentos decisivos.
Un gran duelo en semifinales
Argentina se enfrentará ahora a la selección de Inglaterra en las semifinales.
El encuentro se disputará en la noche del 15 al 16 de julio en el estadio «Mercedes-Benz Stadium » de Atlanta, EE. UU.
Por un lado, la Argentina de Messi y Álvarez; por el otro, la Inglaterra de Bellingham y Kane. Se espera una gran batalla futbolística por un lugar en la final.
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