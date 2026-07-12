¿Qué dijo Solbakken tras la dolorosa derrota ante Inglaterra?

En un intenso duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, la selección de Noruega perdió 1-2 ante Inglaterra, poniendo fin a su participación en el torneo. Ståle Solbakken, seleccionador de los escandinavos y revelación del campeonato, compartió sus impresiones tras el encuentro. Zamin.uz presenta esta declaración cargada de emoción y lágrimas.

«Lo siento mucho por los chicos»

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico noruego destacó que la derrota fue muy dura y que el deporte de élite a veces puede ser extremadamente cruel.

Las palabras de Ståle Solbakken: «Lo siento mucho por los chicos, pero ese es el lado más cruel del deporte de élite. Contra Brasil la suerte estuvo de nuestro lado, hoy fue al revés».

Falta de fortuna y elogios a los jugadores

Según Solbakken, muchos factores jugaron en contra del equipo en el partido de hoy. A pesar de ello, valoró positivamente el carácter mostrado por sus pupilos en el campo:

Voluntad y coraje: El inicio del partido fue muy complejo para los escandinavos. Sin embargo, el equipo se recuperó rápidamente y luchó hasta el final.

El reconocimiento del entrenador: El seleccionador, conteniendo las lágrimas, no ocultó su orgullo por sus jugadores: «Hoy nos faltó suerte y muchas cosas estuvieron en nuestra contra. Después de esos 20 minutos difíciles, es imposible no elogiar a los chicos», declaró.

Noruega — la revelación del Mundial

Cabe recordar que, tras esta victoria por 2-1, la selección de Inglaterra se clasificó para las semifinales del Mundial 2026.

Aunque eliminada, la selección de Noruega se ganó el cariño y respeto de millones de aficionados en este torneo, especialmente tras su histórica victoria ante Brasil en los octavos de final.