Klopp recibe una gran oferta de Alemania: se revelan las cifras de su salario

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Klopp recibe una gran oferta de Alemania: se revelan las cifras de su salario

Se informa que la Federación Alemana de Fútbol ha dado pasos serios para llevar a Jürgen Klopp al puesto de seleccionador nacional.

Según Bild, la DFB ha ofrecido al técnico de 59 años un contrato de cuatro años con un salario anual de 7 millones de euros. Se dice que esta cifra es superior a los ingresos que percibía Julian Nagelsmann cuando dirigía a la selección alemana.

Se ofreció un contrato de cuatro años a Klopp

Según la fuente, la Federación Alemana de Fútbol desea construir un proyecto a largo plazo con Klopp.

El contrato propuesto es por cuatro años. Esto demuestra que la DFB tiene la intención de comenzar la siguiente etapa de la selección alemana con un técnico experimentado y carismático.

Salario anual de 7 millones de euros

El informe de Bild señala que el salario anual ofrecido a Klopp es de 7 millones de euros.

Anteriormente, los medios informaron que Julian Nagelsmann ganaba alrededor de 4 a 6 millones de euros al año como seleccionador de Alemania.

En este sentido, la oferta preparada para Klopp significa lo en serio que la Federación Alemana de Fútbol se toma a este candidato.

El contrato con Nagelsmann fue rescindido

El 3 de julio, la Federación Alemana de Fútbol anunció que el contrato con Julian Nagelsmann había sido rescindido antes de tiempo.

Después de eso, la DFB comunicó su intención de negociar con Klopp. Ahora parece que este interés ha alcanzado el nivel de una oferta financiera concreta.

También existe la situación relacionada con Red Bull

A partir de 2025, se espera que Jürgen Klopp trabaje como director de fútbol global en la empresa Red Bull.

Se dice que su contrato con esta estructura está previsto hasta finales de 2029. Por lo tanto, cómo afectará la opción de la selección alemana a los planes futuros de Klopp sigue siendo una pregunta abierta.

Un nuevo desafío tras la etapa en el Liverpool

Antes de unirse a la corporación Red Bull, Klopp dirigió al Liverpool desde 2015 hasta 2024.

Tras su exitoso periodo en el club inglés, su nombre ha sido vinculado frecuentemente con la selección alemana. Ahora, el contrato propuesto por la DFB refuerza esta posibilidad.

Mientras el fútbol alemán busca un nuevo entrenador, la pregunta principal sigue siendo: ¿Aceptará Klopp el proyecto de la selección nacional tras su etapa en clubes?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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