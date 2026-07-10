El FC Barcelona solicita un crédito de 210 millones de euros para fichajes

El FC Barcelona está tomando medidas financieras para reforzar significativamente su plantilla bajo la dirección del nuevo entrenador Hansi Flick. La directiva del club ha solicitado una línea de crédito de 210 millones de euros para participar activamente en el mercado de fichajes de verano y cubrir los gastos operativos actuales. Estos fondos permitirán al club ser competitivo en el mercado. Así lo informa Goal.com .

Según el diario Marca, este préstamo estará garantizado por los ingresos previstos para la próxima temporada. El objetivo principal del club es volver a la regla financiera del «1:1» de La Liga y evitar problemas al inscribir a nuevos jugadores. Estos fondos prestados se destinarán no solo a la compra de nuevos jugadores, sino también a cubrir la masa salarial y otros gastos diarios.

Objetivo principal: Julian Alvarez

El FC Barcelona considera una prioridad renovar su línea de ataque. Julian Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, es visto como el candidato principal para reemplazar a Robert Lewandowski, quien se marchó al Chicago Fire. Los catalanes planean convertir a la estrella argentina en el nuevo líder del ataque. Según Goal.com, el club tiene la intención de comenzar la fase decisiva de las negociaciones después de la Copa del Mundo.

El club también tiene interés en otros dos jugadores destacados. Se trata de Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund, y Joao Cancelo, quien pasó la última temporada cedido en el FC Barcelona. Se dice que el acuerdo por Adeyemi está cerca de cerrarse, pero el traspaso de Joao Cancelo podría complicarse debido a los problemas fiscales del club.

Estrategia de refuerzo de la plantilla

El club ya ha demostrado sus serias intenciones en el mercado de fichajes. El FC Barcelona cerró recientemente el traspaso de Anthony Gordon por 70 millones de euros (más 10 millones en variables). Ahora, toda la atención se centra en conseguir los tres objetivos restantes. El equipo liderado por Hansi Flick aspira a competir de igual a igual con gigantes como el Real Madrid en la Champions League y en el campeonato nacional.

Esta línea de crédito de 210 millones de euros permite al FC Barcelona realizar fichajes de inmediato sin esperar a vender jugadores. Si todos los traspasos planeados se concretan con éxito, Flick contará con una plantilla mucho más profunda y experimentada para la nueva temporada. Se espera que este sea un paso importante en el camino de los catalanes hacia la cima del fútbol europeo.