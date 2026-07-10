Arsenal realiza un fichaje sorpresa: Illan Meslier se une al club londinense

El Arsenal de Londres ha realizado un nuevo movimiento inesperado en el mercado de fichajes de verano. El vigente campeón de la Premier League ha anunciado oficialmente la firma del ex portero del Leeds United, Illan Meslier. El guardameta francés se une a los «Gunners» como agente libre, una noticia que ha sorprendido a los expertos. Así lo informa Goal.com informa .

Se ha informado que el portero de 26 años ha firmado un contrato de dos años con el club londinense. Según el acuerdo, las partes pueden extender su colaboración por un año más de mutuo acuerdo. Dado que el contrato de Meslier con el Leeds había finalizado, el Arsenal lo obtuvo de forma gratuita, lo que se considera una operación financieramente eficiente por parte de la directiva del club.

Según Goal.com, Illan Meslier ha sido fichado por el Arsenal como un portero suplente experimentado. Aunque David Raya es actualmente el titular del equipo, las incertidumbres en torno a Kepa Arrizabalaga aumentan la probabilidad de que Meslier se convierta en el segundo portero en la jerarquía del equipo. Meslier ha disputado un total de 215 partidos en el fútbol inglés, lo que será una fuente importante de experiencia para el equipo de Mikel Arteta.

Nuevo desafío y objetivos

Tras unirse a su nuevo equipo, Meslier no ocultó su emoción. «Estoy muy feliz. Es un gran día para mí porque me uno a los campeones. Para mí, el Arsenal es el club más grande de Inglaterra. Estoy deseando mostrar mi amor por este escudo y ganar nuevos trofeos con el equipo», declaró el portero en una entrevista para el sitio web oficial del club.

El portero francés lucirá el número 30 en el Arsenal. Ya se ha unido a los entrenamientos en el centro de entrenamiento Sobha Realty. La llegada de Meslier no solo fortalece la competencia interna, sino que también abre camino al crecimiento de los jóvenes talentos.

BBC Sport añade que, tras este fichaje, el portero de 20 años Tommy Setford será cedido a otro club para que pueda tener más minutos de juego. Esto hace que el cuerpo de porteros del Arsenal sea aún más sólido y equilibrado.

El equipo dirigido por Mikel Arteta tiene como objetivo no solo mantener su hegemonía en el campeonato nacional la próxima temporada, sino también alcanzar las cimas en la Champions League. En un calendario tan apretado, contar con un portero experimentado como Meslier brinda confianza adicional al cuerpo técnico.