La selección de Francia aseguró su pase a las semifinales tras su victoria ante Marruecos en los cuartos de final de la Copa del Mundo. El gol decisivo anotado en este encuentro no fue solo producto del talento, sino también de una comunicación estratégica correcta en el campo. En una entrevista posterior al partido, Ousmane Dembélé contó cómo las instrucciones dadas por el capitán Kylian Mbappé cambiaron el destino del encuentro. Así lo informa Goal.com informa .

En los momentos más importantes del encuentro, Kylian Mbappé demostró sus dotes de liderazgo. Según Maxifoot, unos minutos antes del segundo gol, Mbappé le indicó a Dembélé que se posicionara más cerca del centro y estuviera listo para el contraataque. Fue precisamente esta instrucción la que proporcionó a los franceses una ventaja inesperada en la línea de ataque.

Colaboración estratégica en el campo

En una entrevista con el canal M6, Dembélé describió la situación así: «Kylian me dijo que me quedara en el centro dos o tres minutos antes del gol. Planeamos lanzar un contraataque tan pronto como surgiera la oportunidad. Todo sucedió tal como él dijo. Mbappé hizo un movimiento increíble para crear espacio, y al ver la zona abierta, me concentré en realizar un disparo preciso».

Esta victoria permitió a los pupilos de Didier Deschamps alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva. Al hablar sobre el estado mental y la influencia del capitán en el juego, Ousmane Dembélé calificó a Mbappé como un «líder intrépido». Aunque el delantero no pudo anotar de penalti durante el partido, su impacto general en el campo y sus instrucciones tácticas siguen siendo invaluables para el equipo.

«Es un jugador increíble y nuestro verdadero capitán. Tiene mentalidad ganadora y esperamos aún más goles de Kylian Mbappé en los próximos partidos», añadió Dembélé. El jugador también habló sobre su creciente papel y responsabilidad en la selección nacional.

El objetivo: el título de campeón

Los miembros de la selección francesa centran ahora toda su atención en conseguir el pase a la final. Llegar a semifinales por tercera vez consecutiva es uno de los récords únicos en la historia del fútbol francés. Dembélé destacó que el ambiente dentro del equipo es excelente y que los jugadores aspiran al objetivo más alto: el título de campeón.

El partido contra Marruecos demostró que Francia se distingue de otros equipos no solo por su talento individual, sino también por su disciplina colectiva y flexibilidad táctica. Ahora, los «Bleus» han comenzado la preparación para el duelo de semifinales. Los aficionados y expertos esperan con ansias nuevas actuaciones brillantes del dúo Mbappé-Dembélé en los próximos partidos.