Jurgen Klopp lleva a sus fieles asistentes de Liverpool a la selección de Alemania

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Jurgen Klopp lleva a sus fieles asistentes de Liverpool a la selección de Alemania

Una nueva era comienza para la selección nacional de Alemania. Mientras el legendario entrenador Jurgen Klopp se prepara para tomar las riendas de la "Bundestim", planea incorporar a su cuerpo técnico a especialistas que conoce bien. Según el diario Kicker, Klopp tiene la intención de convocar a Peter Krawietz y Pepijn Lijnders, quienes lo acompañaron durante sus años de éxito en Liverpool. Así lo informa Goal.com comunica .

Como parte de estos cambios, se esperan renovaciones importantes en el actual cuerpo técnico. Especialistas como Benjamin Hubner, Benjamin Gluck, Alfred Schreuder y Bram Geers dejarán sus cargos. Se espera que solo el entrenador de porteros, Andreas Kronenberg, mantenga su puesto. Además, la influencia de Hannes Wolf, antiguo colega de Klopp en el Borussia Dortmund, podría aumentar dentro de la selección.

La fase decisiva de las negociaciones

Actualmente, se están llevando a cabo negociaciones finales sobre el traspaso del entrenador entre la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y el grupo Red Bull. Según información de Goal.com, el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, y el vicepresidente, Hans-Joachim Watzke, se reunirán con Jurgen Klopp este fin de semana en Nueva York para discutir los términos del contrato.

Curiosamente, es posible que la DFB no tenga que pagar una cláusula de rescisión a Red Bull por Klopp. Las partes están trabajando en un acuerdo específico: según este, Klopp podría continuar trabajando como embajador de la marca Red Bull mientras dirige a la selección alemana. Esta situación reduciría significativamente la carga financiera de la federación.

Aunque el contrato actual entre Jurgen Klopp y Red Bull está previsto hasta 2029, se dice que incluye una cláusula especial que permite la salida del entrenador si recibe una oferta de una selección nacional. El jefe de Red Bull, Oliver Mintzlaff, también volará pronto a Nueva York para resolver los aspectos técnicos de esta transición.

Un plan hasta la Copa del Mundo 2030

Si las reuniones en Nueva York concluyen con éxito, se firmará un contrato a largo plazo con Klopp hasta el final de la Copa del Mundo 2030. Tras la salida de Julian Nagelsmann, la dirección de la DFB tiene como objetivo construir un proyecto estable y ganador en torno a Klopp en la selección nacional.

Este nombramiento es de vital importancia para el fútbol alemán. Tras los fracasos en los últimos torneos importantes, los aficionados y expertos confían en que la llegada de Klopp restaurará el prestigio del equipo en el escenario internacional. La experiencia del entrenador, ganador de la Champions League y la Premier League con Liverpool, se considera el factor clave para sacar al fútbol alemán de la crisis.

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