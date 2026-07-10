Una de las leyendas modernas del fútbol africano, líder y capitán histórico de la selección de Senegal, Sadio Mané, ha puesto fin a su carrera internacional. Así lo informó el prestigioso medio senegalés Le Quotidien . Esta inesperada decisión del delantero de 34 años ha causado un gran revuelo no solo en Senegal, sino en toda la comunidad futbolística mundial. Zamin.uz cubre los detalles de esta histórica despedida y el camino recorrido por la estrella del fútbol.

«He sacrificado todo por esta bandera»

Al despedirse del equipo nacional, Sadio Mané destacó en su declaración su amor infinito por la patria y cómo entregó todo en el campo. Sus palabras de despedida a los aficionados son conmovedoras para cualquier amante del fútbol:

«Sepan que he sacrificado todo por esta bandera. He dado toda mi energía y siempre luché hasta el final en el campo por nuestro país».

El máximo goleador en la historia de Senegal

Mané dejó una huella imborrable con la camiseta nacional, no solo como jugador, sino como un verdadero récord. Sus estadísticas internacionales son impresionantes:

Número de partidos: 130 encuentros oficiales;

Goles anotados: 54 goles (este resultado lo convierte en el máximo goleador de la historia de la selección de Senegal);

Mayor logro: Medallas de oro y título de campeón en la Copa Africana de Naciones 2021;

Otros logros: Subcampeón de la Copa Africana de Naciones en 2019 y 2026.

Una carrera prolífica en clubes

A lo largo de su carrera, Sadio Mané jugó en los clubes más grandes de Europa. Desde 2023, defiende los colores del club saudí Al-Nassr, con el cual se coronó campeón de Arabia Saudita en la temporada 2026 recién finalizada.

La siguiente tabla muestra los principales trofeos ganados por Mané en sus diferentes clubes:

Club Periodo / Estatus Principales trofeos ganados Liverpool (Inglaterra) La etapa más brillante de su carrera Campeón de la Premier League, ganador de la Champions League, Supercopa de la UEFA, FA Cup, League Cup Bayern Múnich (Alemania) Breve paso por Múnich Campeón de la Bundesliga, Supercopa de Alemania Al-Nassr (Arabia Saudita) Desde 2023 Campeón de Arabia Saudita al final de la temporada 2026

Cabe recordar que, además de los clubes mencionados, Sadio Mané también brilló en el Metz de Francia, el RB Salzburgo de Austria y el Southampton de Inglaterra.