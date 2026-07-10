Xabi Alonso comienza como entrenador del Chelsea: Una nueva era y grandes promesas

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Xabi Alonso comienza como entrenador del Chelsea: Una nueva era y grandes promesas

El club londinense Chelsea ha entrado oficialmente en una nueva era. Tras asumir su cargo como entrenador en el estadio de Stamford Bridge, el reconocido técnico español Xabi Alonso no ocultó su admiración por el enorme potencial del equipo. El entrenador de 44 años, dirigiéndose a los aficionados cansados de años de crisis, prometió restaurar una cultura ganadora en el club. Así lo informa Goal.com informa .

Invitado por la directiva de BlueCo para liderar un proyecto a largo plazo, Alonso firmó un contrato de cuatro años con el Chelsea. Para el club londinense, que terminó en el puesto 10 de la Premier League en la temporada 2025-26 y se quedó fuera de las competiciones europeas, este nombramiento se ve como un rayo de esperanza. El entrenador ya ha comenzado las sesiones de entrenamiento con el núcleo del equipo en la base de Cobham.

Trabajo y nueva cultura

En su primera aparición oficial, Xabi Alonso subrayó que la disciplina y la ética de trabajo serían la prioridad. Según el técnico, que logró grandes éxitos con el Real Madrid y el Bayer Leverkusen, cada jugador debe dedicarse plenamente al equipo para alcanzar el éxito. «No se puede escatimar nada, todo debe ser para el equipo. El trabajo duro es una obligación. Debemos crear una nueva cultura y este proceso continuará cada día en Cobham», declaró Alonso.

El técnico español valora positivamente la plantilla y el potencial de los jugadores. Su objetivo no es solo ganar, sino introducir un estilo de juego atractivo que deleite a los aficionados. Alonso señaló que trabajar en uno de los clubes más grandes del mundo es un gran honor y una responsabilidad para él.

Restaurar la conexión con los aficionados

En los últimos años, las relaciones entre la directiva del club y los aficionados se habían enfriado considerablemente. Xabi Alonso entiende bien este problema y tiene la intención de cambiar el ambiente en el estadio. Según él, sin un vínculo emocional entre el equipo en el campo y los aficionados en las gradas, no se puede lograr un éxito duradero.

«Conozco la energía que tiene Stamford Bridge. Debemos restaurar esa potencia y la conexión entre todas las partes. Mi mensaje a los aficionados es que si estamos unidos y podemos crear esa fuerza, los días buenos llegarán. Esta energía debe salir de nosotros, y juntos lograremos grandes cosas en los próximos años», añadió el entrenador.

Según ixbt.com, se esperan cambios importantes en la plantilla con la llegada de Alonso. El entrenador quiere aprovechar la pretemporada para seleccionar a los jugadores que se ajusten a sus visiones tácticas. Los aficionados del Chelsea esperan con ansias ver a su equipo de nuevo en la cima de la Champions League y la Premier League.

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