Macron reacciona tras la victoria de Francia: mención especial para Marruecos

El presidente francés Emmanuel Macron felicitó a la selección nacional tras la victoria sobre Marruecos en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026.

Francia avanzó a las semifinales, pero en su reacción, Macron destacó no solo el éxito de los «Bleus», sino también el desempeño digno del equipo marroquí.

Francia en semifinales

La selección nacional de Francia derrotó a Marruecos y se clasificó para las semifinales de la Copa Mundial 2026.

Tras este resultado, la confianza en torno al equipo nacional se ha fortalecido en el país. Los franceses han llegado a la fase decisiva del torneo y continúan luchando por el título.

Macron: «Orgulloso de nuestros Bleus»

Emmanuel Macron felicitó a la selección de Francia a través de la red social X.

«Orgulloso de nuestros Bleus», escribió el presidente francés.

Este breve mensaje demuestra que la clasificación del equipo para las semifinales se percibe como un gran acontecimiento en Francia.

Aplausos también para Marruecos

En su felicitación, Macron no dejó de lado a la selección nacional de Marruecos.

«Bravo también a Marruecos: esta noche, al igual que hace cuatro años, han sido un rival digno y fuerte», declaró.

Estas palabras significan que el partido entre Francia y Marruecos será recordado no solo por el resultado, sino también por el espíritu de respeto y competencia deportiva.

«En un espíritu de orgullo y fraternidad»

El presidente francés describió la clasificación a semifinales como un acto de «orgullo y fraternidad» en su mensaje.

«¡Francia en semifinales, en un espíritu de orgullo y fraternidad!», escribió Macron.

Esta frase reforzó el significado político y deportivo tras el partido.

¿Quién será el próximo rival de Francia?

Francia se enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre España y Bélgica.

Ambos posibles rivales cuentan con plantillas de alto nivel. Por ello, a Francia le espera otro gran desafío.

Un paso más hacia el título

La victoria sobre Marruecos demostró una vez más que los objetivos de Francia en la Copa Mundial 2026 son serios.

Ahora, la pregunta principal para los «Bleus» es: ¿se mantendrá esta confianza y estabilidad en las semifinales?