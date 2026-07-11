El delantero de la selección nacional de Uzbekistán, Sherzod Temirov, continuará su carrera en la liga iraquí. Tras ser uno de los máximos goleadores la temporada pasada, el futbolista ha firmado un contrato oficial con su nuevo club.

Temirov, quien se convirtió en el máximo goleador del campeonato con 28 goles, defenderá ahora los colores de otro equipo de la Premier League de Irak.

Sherzod Temirov ficha por el Zakho

Según el servicio de prensa del club iraquí Zakho, se ha firmado un contrato de dos años con el delantero uzbeko.

Los detalles financieros del acuerdo no han sido revelados por el momento.

Fue el máximo goleador la temporada pasada

Sherzod Temirov disputó la temporada 2025/26 con el Erbil, demostrando una gran eficacia goleadora.

Durante el campeonato:

marcó 28 goles;

se convirtió en el máximo goleador de la competición;

siguió siendo convocado a la selección nacional de Uzbekistán.

Tras su exitosa actuación, surgieron rumores sobre el interés de otros clubes en ficharlo.

¿Qué resultados obtuvo su nuevo equipo?

El nuevo club de Temirov, el Zakho, terminó la temporada pasada de la liga iraquí en el 9.º puesto con 53 puntos.

En 38 jornadas, el equipo:

logró 14 victorias;

empató 11 encuentros;

sufrió 13 derrotas.

¿Qué se espera de Temirov en la nueva temporada?

Al llegar al Zakho como el máximo goleador del campeonato, es natural que se esperen grandes resultados de Sherzod Temirov en su nuevo equipo.

El uzbeko Los partidos de la nueva temporada mostrarán si los goles del delantero podrán ayudar al Zakho a luchar por los puestos altos de la tabla.