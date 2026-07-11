No marcó, pero fue el mejor: las estadísticas de Yamal sorprenden

El extremo de la selección española, Lamine Yamal, fue nombrado el mejor jugador del partido en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 contra Bélgica. Curiosamente, la estrella de 18 años no marcó ni dio ninguna asistencia en este encuentro.

A pesar de ello, su actividad en el campo y la presión generada en ataque fueron altamente valoradas por los expertos.

Yamal fue una figura decisiva incluso sin goles

En el partido en el que España derrotó a Bélgica por 2-1, Lamine Yamal causó problemas constantes a la defensa rival.

Destacó en la banda por su velocidad, su conducción de balón y su superioridad en los duelos individuales.

Las estadísticas clave del jugador de 18 años

Durante el partido, Yamal:

realizó 6 disparos a portería;

ejecutó 6 centros;

completó 4 regates exitosos.

Con estas cifras, fue uno de los jugadores más activos del equipo español.

¿Por qué fue elegido el mejor?

En el fútbol, un gol o una asistencia no siempre reflejan completamente el impacto de un jugador. Yamal atrajo a la defensa rival, creó espacios para sus compañeros y participó activamente en casi cada ataque.

Su presión obligó constantemente a la defensa belga a cometer errores.

Un gran desafío contra Francia por delante

La selección española se enfrentará a Francia en las semifinales.

Ahora la pregunta principal es: ¿podrá Lamine Yamal mostrar un nivel de juego tan activo contra Francia y, esta vez, destacar con una acción decisiva?