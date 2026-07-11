El Manchester City le arrebata al joven talento Jeremy Monga al Arsenal

El campeón de Inglaterra, el Manchester City, ha asestado un duro golpe a uno de sus principales rivales en el mercado de fichajes: el Arsenal de Londres. Los «Citizens» han cerrado oficialmente el traspaso de Jeremy Monga, el extremo de 17 años del Leicester City. El valor total del acuerdo asciende a 10 millones de libras esterlinas, pudiendo incrementarse con bonificaciones según el desarrollo futuro del joven futbolista. Así lo informa Goal.com informa. reporta.

Cabe destacar que el Arsenal lideraba la carrera por este fichaje desde hacía mucho tiempo. Los londinenses negociaron con el jugador durante todo el verano y estuvieron muy cerca de cerrar el acuerdo. Sin embargo, el Manchester City intervino a última hora y logró resolver el traspaso a su favor. Monga firmó un contrato de cinco años con el club mancuniano la misma semana en que cumplió 17 años.

Acceso directo al primer equipo

A diferencia de muchos jóvenes talentos, Jeremy Monga no será enviado a la academia ni a las categorías inferiores del Manchester City. La dirección del club decidió integrarlo inmediatamente a los entrenamientos del primer equipo. Esta decisión influyó enormemente en la elección del jugador, quien valoró positivamente la oportunidad de mejorar sus habilidades junto a las estrellas en el Etihad Stadium.

Según ixbt.com, el nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, desempeñó un papel fundamental en este fichaje. El técnico ya conocía bien las capacidades de Monga de su etapa anterior en el Leicester City. El futbolista debutó en el fútbol profesional en abril de 2025, con solo 15 años, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en la historia de la competición.

«Cuando escuché que el Manchester City estaba interesado, supe de inmediato que era la mejor opción para mí. Ser parte del equipo que se ha convertido en el mejor club de Inglaterra en los últimos 10 años es un sueño hecho realidad para cualquier joven futbolista. El hecho de que den oportunidades a jóvenes como Phil Foden y Nico O’Reilly me inspiró», declaró Monga en su primera entrevista.

El director deportivo del Manchester City, Hugo Viana, también dio su opinión sobre la nueva incorporación. Destacó que el club seguía a Jeremy desde hace mucho tiempo y que sus actuaciones con el Leicester City no pasaron desapercibidas para los ojeadores. Viana aseguró que el club tomará todas las medidas necesarias para explotar el inmenso potencial del joven extremo.

Este fichaje forma parte de la estrategia del Manchester City para formar una plantilla sólida no solo para el presente, sino también para el futuro. Se espera que la adquisición de un talento como Jeremy Monga aumente aún más la competencia en la línea de ataque del equipo.