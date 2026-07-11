Un futbolista de 25 años se suicida tras regresar de la Copa del Mundo

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Un futbolista de 25 años se suicida tras regresar de la Copa del Mundo

Hoy, 11 de julio, el centrocampista del club sudafricano Mamelodi Sundowns y de la selección nacional, Jayden Adams, falleció a los 25 años. Así lo informó Soccer Laduma en su publicación.

Hasta el momento, la causa oficial de la muerte del jugador no ha sido revelada. Algunos medios de comunicación, basándose en información preliminar, sugieren que podría tratarse de un suicidio. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Jayden Adams se unió al Mamelodi Sundowns en 2025, disputando 27 partidos y anotando 4 goles con el equipo. Anteriormente, defendió los colores del club Stellenbosch durante cinco años.

El centrocampista ganó la Liga de Campeones de la CAF con el Mamelodi Sundowns en la temporada 2025-2026. Además, participó en 9 encuentros con la selección nacional de Sudáfrica, anotando 1 gol.

Adams jugó los tres partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, pero no logró marcar. No participó en el encuentro de dieciseisavos de final contra Canadá (0-1).

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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