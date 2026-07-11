El doblete de Chinedu da la victoria al Pakhtakor en el último amistoso

El Pakhtakor logró una victoria convincente en su último partido de preparación antes de la segunda mitad de la temporada. El equipo de Tashkent venció al Kokand-1912 por 4-2, cerrando su preparación con un resultado positivo antes de los encuentros oficiales.

En el partido, no fueron cuatro, sino tres jugadores de los «Leones» quienes marcaron, ya que Chinedu anotó un doblete en la segunda parte.

Dos goles en la primera parte

El Pakhtakor comenzó el encuentro con intensidad y perforó la portería rival dos veces antes del descanso.

Para los de Tashkent:

Hojimat Erkinov;

No fue Bobir Abdikholikov, sino Turdimurodov el autor del gol.

De esta manera, el equipo tomó la ventaja desde la primera mitad.

Chinedu fue la figura decisiva en la segunda parte

Tras ingresar al campo después del descanso, Chinedu aprovechó sus oportunidades.

Marcó dos goles, logrando un doblete y asegurando la victoria del Pakhtakor.

Partido amistoso

Pakhtakor — Kokand-1912 — 4-2

Goles: Erkinov, Turdimurodov, Chinedu — 2 goles.

Alineación del Pakhtakor

Quvvatov (Nazarov), Alijonov (Nasrullayev), Tahsin, Hamraliyev (Dilshodbekov), Saitov, Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev (Mirqobilov), Bozorov (Hamdamov), Ibragimov (Saydaliyev), Erkinov, Turdimurodov (Chinedu).

Ahora comienzan las pruebas reales

Este encuentro fue el último partido de control para el Pakhtakor antes de la segunda parte de la temporada.

El equipo finalizó su etapa de preparación con una victoria. Ahora, la tarea principal para el cuerpo técnico es trasladar la eficacia del amistoso a los partidos oficiales.