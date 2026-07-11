Gran duelo de ajedrez en Miami: Uzbekistán se enfrenta a las estrellas de EE. UU.

Los días 27 y 28 de julio, la ciudad de Miami será escenario de un gran encuentro para los aficionados al ajedrez. Las selecciones nacionales de Uzbekistán y Estados Unidos medirán sus fuerzas en formatos de ajedrez rápido y blitz.

Al observar las alineaciones, vemos que ambos equipos cuentan con los mejores grandes maestros del mundo. Por ello, se espera que este amistoso sea mucho más serio que un simple encuentro de control.

El equipo de EE. UU. participa con una alineación estelar

Nombres reconocidos del mundo del ajedrez competirán por parte de los anfitriones.

Composición del equipo de EE. UU.:

Levon Aronian — 2724;

Wesley So — 2765;

Fabiano Caruana — 2792;

Hikaru Nakamura — 2792;

Leinier Domínguez — 2732, reserva.

La participación de Caruana y Nakamura aumenta aún más el interés por el duelo.

Uzbekistán también lleva a sus mejores jugadores

La selección de Uzbekistán también participará en Miami con sus principales grandes maestros.

Composición:

Javokhir Sindarov — 2777;

Nodirbek Abdusattorov — 2766;

Nodirbek Yakubboev — 2685;

Shamsiddin Vokhidov — 2655;

Mukhiddin Madaminov — 2611, reserva.

Javokhir Sindarov y Nodirbek Abdusattorov están muy cerca de los líderes estadounidenses en el ranking. Esto presagia partidas intensas y equilibradas.

¿Quién dominará en rápido y blitz?

El encuentro se llevará a cabo en formatos de rápido y blitz. En estas modalidades, la rapidez mental, la gestión del tiempo y la toma de decisiones bajo presión son fundamentales.

EE. UU. cuenta con jugadores de gran experiencia en ajedrez rápido como Nakamura y So. Por parte de Uzbekistán, Abdusattorov y Sindarov se han consolidado como los jóvenes grandes maestros más fuertes de los últimos años.

¿Cuándo será el duelo en Miami?

El encuentro amistoso entre las selecciones de Uzbekistán y EE. UU. se celebrará los días 27 y 28 de julio en Miami.

Ahora la intriga principal es una: El joven y enérgico equipo de Uzbekistán, ¿qué resultado logrará contra las experimentadas estrellas de EE. UU.?