Sigue el partido Argentina vs Suiza en vivo en nuestro sitio

74 Tras la revisión del VAR, el jugador suizo Breel Embolo fue amonestado con tarjeta amarilla. El árbitro consideró suficiente la sanción.

73 Leandro Paredes fue amonestado por el árbitro tras una entrada dura. El argentino actuó de forma imprudente contra su rival.

72 Breel Embolo recibió su segunda tarjeta amarilla y abandonó el campo antes de tiempo. El jugador suizo fue expulsado.

70 Tras la dura entrada de Breel Embolo, el árbitro João Pinheiro ha decidido revisar la acción en el VAR. Podría terminar en tarjeta roja.

69 El centrocampista de la selección argentina Leandro Paredes ha sido amonestado con tarjeta amarilla por el árbitro.

68 Dan Ndoye marcó para Suiza, pero el marcador no se mueve.

67 Ricardo Rodríguez habilitó a Dan Ndoye con un pase preciso. El suizo superó a Emiliano Martínez y colocó el balón en el rincón inferior.

66 Granit Xhaka disparó desde larga distancia para Suiza, pero Emiliano Martínez realizó una gran atajada para salvar a su equipo de un gol seguro.

65 ¡Emiliano Martínez hace una parada espectacular! Dan Ndoye remató de cabeza un centro al área, pero el portero despejó el balón.

64 Fabian Rieder ejecutó el tiro de esquina, pero los defensores argentinos despejaron el balón.

64 Dan Ndoye intentó un centro raso al área para Suiza, pero los defensas despejaron el balón. Suiza lanzará un córner.

62 El árbitro Joao Pinheiro detuvo el partido tras una entrada muy dura del centrocampista suizo Djibril Sow.

60 Breel Embolo remató de cabeza dentro del área, pero Emiliano Martínez mostró grandes reflejos para salvar su portería.

59 El centrocampista de la selección suiza Remo Freuler cometió falta al sujetar a su rival y el árbitro señaló tiro libre.

58 Leandro Paredes no está lesionado y continúa jugando para Argentina. Ha vuelto al campo.

56 El centrocampista argentino Leandro Paredes está lesionado y recibe asistencia médica en el campo.

54 Leandro Paredes envió el balón al área, pero Gregor Kobel salió de su portería y se hizo con él.

52 El saque de esquina cruzó el área sin que nadie la tocara y llegó al segundo palo. Allí, el cabezazo de Enzo Fernández se fue por encima del travesaño.

52 El juez de línea señala tiro de esquina, los jugadores de Argentina se preparan para reanudar el juego.

52 Julián Álvarez disparó a puerta, pero un defensa bloqueó el balón y el portero no tuvo problemas.

50 El delantero de la selección suiza Breel Embolo está en fuera de juego.

50 Nahuel Molina disparó desde fuera del área, pero el balón se fue lejos del poste.

48 Fabian Rieder ejecutó el tiro libre. Centró al área, pero el portero salió a tiempo y se quedó con el balón.

48 Nicolas Tagliafico cometió una falta. El árbitro Joao Pinheiro señaló tiro libre a favor de Suiza.

47 Fabian Rieder recibe el balón cerca del borde del área y dispara, pero el defensa argentino bloquea el tiro con maestría.

46 ¡Comenzó el segundo tiempo! Los equipos han vuelto al campo.

45+5 El árbitro João Pinheiro pita el final de la primera parte.

45+3 Lionel Messi ejecutó el tiro libre y reanudó el juego rápidamente con un pase corto.

45+3 El suizo Djibril Sow cometió una falta muy dura contra su rival. El árbitro João Pinheiro detuvo el juego y señaló un tiro libre a favor de Argentina.

45 El cuarto árbitro ha añadido 4 minutos al tiempo reglamentario.

45 El jugador de la selección suiza Dan Ndoye está en fuera de juego, el juez de línea levanta la bandera.

45 El árbitro señaló falta de Lisandro Martínez por intentar sujetar a su rival. El jugador argentino podría haber sido amonestado.

44 El delantero de la selección suiza Breel Embolo fue amonestado con tarjeta amarilla por el árbitro debido a una falta dura.

43 El suizo Remo Freuler ejecutó el tiro libre, pero su centro fue impreciso y el balón salió del campo.

42 Leandro Paredes cometió falta. El árbitro João Pinheiro hizo sonar su silbato y señaló tiro libre a favor de Suiza.

40 Lisandro Martínez cometió falta, agarró a su rival y fue amonestado por cortar el juego.

39 El centrocampista de la selección suiza Denis Zakaria ha sido amonestado con tarjeta amarilla por el árbitro João Pinheiro tras una falta.

36 Leandro Paredes cometió una falta al derribar a su oponente y el árbitro pitó contra el jugador argentino.

36 Fabian Rieder lanzó el tiro libre al área de Suiza. El portero de Argentina saltó, atrapó el balón y despejó el peligro.

35 Julián Álvarez cometió una falta para Argentina, el árbitro João Pinheiro detuvo el juego.

35 Fabian Rieder ejecutó el tiro de esquina, pero el defensa bloqueó el balón.

34 Granit Xhaka envió un centro magnífico al área, pero los defensas despejaron el balón. Suiza ejecutará un tiro de esquina.

32 Dan Ndoye entró con mucha dureza a la disputa del balón para Suiza y João Pinheiro señaló falta.

31 Breel Embolo cayó dentro del área, pero el árbitro desestimó las protestas de los jugadores suizos pidiendo penalti.

30 En el minuto 30 del partido, la posesión del balón es del 46% para Argentina y del 54% para Suiza.

28 El centrocampista de la selección suiza Granit Xhaka cometió una falta y el árbitro detuvo el juego.

23 Se ha anunciado una pausa de hidratación para los jugadores en el campo.

23 Djibril Sow (Suiza) sujetó descaradamente a su rival para evitar que se hiciera con el balón, y el árbitro detuvo el juego.

22 El árbitro Joao Pinheiro señaló falta de Fabian Rieder por una entrada dura sobre su oponente.

20 El delantero argentino Julián Álvarez remató de cabeza a puerta, pero el juez de línea señaló fuera de juego.

20 El suizo Djibril Sow se escapó de su marcador y disparó desde fuera del área al centro de la portería, pero Emiliano Martínez estaba bien posicionado y atrapó el balón sin problemas.

17 Ricardo Rodríguez cometió una falta para Suiza y el árbitro Joao Pinheiro detuvo el juego.

15 Granit Xhaka tocó el balón con la mano, pero se sorprendió por el silbato del árbitro.

12 Cristian Gabriel Romero fue amonestado por el árbitro por una falta. El defensa argentino recibió tarjeta amarilla.

10 Lionel Messi ejecuta el tiro de esquina. Alexis Mac Allister cabecea al ángulo derecho y abre el marcador.

9 El balón salió del campo. La selección de Argentina ejecutará un tiro de esquina.

9 Lionel Messi ejecutó el tiro de esquina, pero los defensores suizos despejaron el balón.

9 Alexis Mac Allister lanzó un disparo peligroso hacia la portería de Argentina, pero un defensa bloqueó el balón y despejó el peligro. Argentina ejecutará un tiro de esquina.

7 ¡El árbitro pita! Penalti a favor de Suiza tras una mano de Ricardo Rodríguez dentro del área.

7 Granit Xhaka disparó desviado desde lejos, el balón se fue a la grada.

6 Djibril Sow intentó un centro peligroso al área, pero los defensores argentinos interceptaron el balón.

3 Julián Álvarez cometió una falta en ataque y el árbitro pitó contra el jugador de la selección argentina.

1 El centrocampista de la selección suiza Denis Zakaria cometió una falta y el árbitro João Pinheiro señaló la infracción.

1 Denis Zakaria disparó desde fuera del área, pero los defensas bloquearon el balón.

1 ¡Comenzó el partido! Se dio inicio al encuentro entre Argentina y Suiza, sigan el minuto a minuto.

07:19 La selección de Suiza ha dado inicio al partido.

07:19 João Pinheiro ha sido designado como árbitro principal de este partido.

07:19 Antes de que comience el partido, pueden consultar las alineaciones iniciales para el encuentro de hoy.